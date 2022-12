Les comptes Samsung avec le Galaxy A23 5G pourraient exploser en raison d’une panne technique

Samsung a décidé de limiter drastiquement la production de l’un de ses téléphones les plus prometteurs.

Beaucoup moins d’unités du Samsung Galaxy A23 seront vendues que prévu initialement.

Samsung a été contraint de réduire drastiquement ses prévisions de ventes pour l’un de ses smartphones les plus prometteurs cette année, le Samsung Galaxy A23 5G, passant de 12,6 millions à moins de 4 millions, ce qui représente une baisse de 70 %.

La raison? Une panne technique qui pourrait être liée à votre système de caméra.

Et, bien qu’aujourd’hui la panne ait déjà été corrigée, Samsung aurait décidé d’éviter de nouveaux problèmes en limitant la production de l’appareil, si bien que ses prévisions de ventes pour l’année prochaine 2023 restent à un peu plus de 5 millions d’unités.

Un bug du Samsung Galaxy A23 5G oblige Samsung à limiter sa production

Le Samsung Galaxy A23 5G a été annoncé début septembre, quelques mois seulement après le lancement de la version 4G de l’appareil. Samsung espérait initialement expédier jusqu’à 12,6 millions d’unités du Galaxy A23 5G cette année, et plus de 17 millions d’unités du modèle 4G, totalisant environ 30 millions d’unités entre les deux.

Mais, comme l’explique le portail d’information coréen The Elec, un changement chez l’un des fournisseurs de composants a entraîné un problème technique dans l’appareil, qui a fini par provoquer des dysfonctionnements dans le système de caméra. Référence est faite au fabricant chinois de capteurs Sunny Optical, en charge de produire l’appareil photo de 50 mégapixels que le Samsung Galaxy A23 5G utilise comme capteur principal.

Et, s’il est vrai que les sources suggèrent que Sunny Optical n’était pas à blâmer pour les problèmes, Samsung a affirmé que l’entreprise aurait dû réagir avec plus de temps pour corriger le défaut.

Après une enquête de plus d’un mois et diverses conversations avec divers partenaires, Samsung a pu corriger le bug. Malgré tout, la marque a décidé de limiter la production de l’appareil et de se concentrer sur d’autres modèles. Pour cette raison, ils prévoient de ne vendre que 5 millions d’unités du Galaxy A23 5G tout au long de l’année 2023.

