La possibilité d’utiliser Android Auto sur l’écran du mobile vous manque ? Cette application gratuite est la meilleure alternative

Android Auto sur les écrans des smartphones a cessé de fonctionner il y a quelques mois. Vous pouvez maintenant le remplacer par cette application gratuite.

AutoZen vous propose une alternative à la version d’Android Auto pour les écrans de smartphone

Google a décidé il y a quelques mois de charger la version d’Android Auto pour les écrans de smartphone, avec l’idée de remplacer cette fonction par le soi-disant « Mode conduite » de l’assistant Google. Cependant, l’alternative était loin d’être parfaite, et même aujourd’hui, de nombreux utilisateurs manquent certaines des fonctionnalités d’origine.

Mais, que Google ait décidé de prendre la décision de mettre fin à cette fonction, n’implique pas que vous deviez vous résigner à utiliser le mode de conduite limité. Heureusement, il existe des alternatives bien plus complètes, et même meilleures que la version d’Android Auto pour smartphones.

L’un d’eux est AutoZen, une application gratuite pour Android, qui ces derniers mois a évolué grâce à des améliorations et des fonctions, dont le créateur a mis en œuvre dans le but de créer l’alternative parfaite à Android Auto pour les écrans de smartphone. Et la vérité est que le résultat est plus que convaincant.

AutoZen vous permet de garder les commandes et les informations pertinentes à portée de main pendant la conduite

L’application, comme je l’ai dit au début, est gratuite et peut être téléchargée depuis le Google Play Store. C’est un outil qui offre de nombreuses fonctionnalités qui étaient présentes dans Android Auto pour les smartphones, y compris la navigation pas à pas (bien que dans ce cas, il soit basé sur Mapbox, et non sur Google Maps, en raison des limitations imposées par Google ).

AutoZen vous permet également de passer des appels, d’écouter les messages reçus ou d’y répondre à l’aide de votre voix, ainsi que de contrôler la lecture audio. D’autre part, il offre des fonctions intéressantes telles que les alertes de radars, la météo, les entrées de calendrier et bien plus encore.

L’une des meilleures choses à propos d’AutoZen est son « Cardash » personnalisable. Il est possible de modifier les « widgets » pour afficher des éléments comme l’horloge, le niveau de la batterie, la vitesse, l’heure, une boussole et même placer un accès direct aux applications les plus fréquemment utilisées.

En dehors de cela, vous n’avez même pas besoin de vous déplacer en voiture pour pouvoir utiliser AutoZen. L’application vous permet de choisir le type de véhicule dans lequel vous vous déplacez, que ce soit une voiture ou un vélo, afin d’utiliser l’interface la plus appropriée dans chaque cas.

AutoZen a une conception soignée et facile à utiliser, basée sur l’esthétique Google Material. Et, bien que son créateur travaille activement à son développement, il faut tenir compte du fait que l’application n’est pas parfaite. À ce jour, il présente quelques défauts, tels que certaines imprécisions dans le système de reconnaissance vocale ou certaines limitations en matière de contrôle de la lecture de musique.

Il est possible de télécharger gratuitement AutoZen sur Google Play. Il ne contient pas de publicités, bien qu’il soit possible d’effectuer des achats intégrés pour débloquer certaines fonctionnalités premium.

