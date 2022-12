Ce sont les applications et services que Google a tués cette année

Google a « chargé » 15 de ses services et produits tout au long de cette année 2022.

En 2022, le cimetière de produits et services de Google a accueilli pas moins de 15 nouvelles victimes.

Google est si célèbre pour « tuer » ses produits et services, qu’aujourd’hui il est déjà devenu un mème. Régulièrement, l’entreprise annonce la fermeture définitive de certaines de ses plateformes et de ses outils. Parfois, générant des situations traumatisantes comme cela s’est produit avec l’adieu de Google Inbox ou celui de Google Stadia.

2022 a été une année particulièrement marquante en ce sens, puisque Google a fermé bon nombre de ses services, et a déjà avancé la suspension de certaines plateformes qui cesseront d’exister l’année prochaine. Au cours des douze derniers mois, un total de quinze services différents ont été interrompus par l’entreprise.

Les 15 victimes de Google en 2022 : d’Android Things à YouTube Originals

Tout au long de l’année 2022, nous avons assisté à la disparition d’un total de 15 projets d’entreprise différents. Certains ont été remplacés par d’autres, ou leurs fonctions ont fini par être intégrées dans des services alternatifs. Dans d’autres cas, cependant, Google a rendu ses utilisateurs orphelins, sans réelle alternative dans son catalogue.

La liste complète des victimes de Googole en 2022 est disponible ci-dessous :

Android Things – (2017-2022) : bien que l’annonce de sa fermeture ait été faite en 2020, ce n’est qu’en 2022 que la résiliation d’Android Things est devenue effective. La plate-forme Android de Google pour les appareils ciblant l’Internet des objets a cessé d’exister après six ans d’existence.

Cameos sur Google – (2018-2022) : Plus tôt cette année, Google a annoncé que Cameos, son outil qui permettait aux célébrités de répondre aux questions fréquemment posées sur elles-mêmes, cesserait d’exister. Cela n’a duré que trois ans.

Google Assistant Snapshot – (2018-2022) : c’était le successeur naturel de Google Now, mais finalement, il n’a pas eu le succès escompté. Google Assistant Snapshot vous a permis de voir des informations pertinentes sur la vie quotidienne de l’utilisateur dans l’application Google grâce à la puissance de l’assistant. Trois ans après son lancement, Google a décidé de supprimer cette fonctionnalité.

G Suite Free – (2006-2022) : Après seize ans de fonctionnement, Google a mis fin au forfait gratuit de sa suite d’outils de productivité. Ses utilisateurs devaient passer à un forfait Google Workspace payant pour continuer à utiliser ces outils.

Google Duo – (2016-2022) : Duo, l’application d’appel vidéo de Google, a finalement suivi le même chemin que sa sœur, Google Allo. À l’été de cette année, l’outil a disparu pour faire place à Meet, et ainsi, les services d’appel vidéo de Google ont été unifiés.

Android Auto sur smartphones – (2019-2022) : un peu plus de deux ans après son lancement, Google a décidé de tuer l’une des meilleures fonctionnalités d’Android Auto : la possibilité de l’utiliser sur l’écran du mobile, sans avoir à avoir une voiture compatible .

Kormo Jobs – (2019-2022) : Un outil quelque peu méconnu dans cette partie du monde, qui a permis à des personnes originaires d’Inde, d’Indonésie et du Bangladesh de trouver des emplois. Google a décidé de mettre fin à cette initiative deux ans après son lancement.

Google Chrome Apps – (2010-2022) : après douze ans de vie, Google a décidé de ne plus supporter les applications Google Chrome, pour se concentrer uniquement sur les extensions. Aujourd’hui, ces types d’applications Web ne sont plus disponibles dans le navigateur.

Google My Business App – (2018-2022) : l’application mobile qui permettait aux administrateurs d’entreprise de gérer leur visibilité sur Google a cessé de fonctionner cette année, trois ans seulement après son lancement.

YouTube Go – (2017-2022) : La version allégée de l’application mobile YouTube aux ressources limitées a cessé d’être disponible au milieu de l’année, cinq ans après son lancement. Google a souligné que bon nombre de ses optimisations sont déjà présentes dans la version originale de l’application.

Google Surveys – (2012-2022) : à partir du 1er novembre, l’outil Google qui permettait d’analyser le marché a cessé de fonctionner, et Google n’a proposé aucune alternative à ses utilisateurs.

Google Hangouts – (2013-2022) : Avec plus de 9 ans de vie derrière lui, Google a décidé de mettre définitivement fin à son service de messagerie instantanée (l’un d’entre eux). Hangouts cède la place à Chat, la fonctionnalité de messagerie intégrée à Gmail.

Duplex sur le Web – (2019-2022) : C’était l’un de ses outils les plus prometteurs, mais Google a décidé de supprimer sa technologie basée sur Google Assistant qui lui permettait d’automatiser les tâches, afin de se concentrer sur d’autres fonctionnalités de Duplex. Cela a duré un peu plus de trois ans.

Threadit (2021-2022) : un autre outil un peu méconnu et l'un des derniers à disparaître. Il a facilité l'enregistrement et le partage de messages vidéo.

YouTube Originals – (2016-2022) : la section de contenu original de YouTube était dédiée à la génération de contenu de certains des créateurs les plus populaires de la plate-forme. Cependant, YouTube a décidé de mettre fin à l’initiative et Susanne Daniels, chef de projet, a quitté l’entreprise.

Comme en témoigne le site Killed by Google, à ce jour, il y a déjà 280 services que Google a « tués » depuis 2016. Selon GCemetery, la durée de vie moyenne des services lancés par Google est de quatre ans, et 2019 a été l’année avec le plus de « décès », avec un total de 27.

