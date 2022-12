3 minutes et 46 secondes : le temps moyen que vous perdez parce que vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe

Devez-vous réinitialiser un mot de passe de temps en temps ? Tu n’es pas seul.

Oublier un mot de passe est un véritable casse-tête. Cela nous est arrivé. Cela vous est arrivé. Et oui, c’est horrible. On sait tous ce que c’est que d’essayer un mot de passe (ça marche pas), avec un autre (ça marche pas non plus), avec un troisième (presque mais pas) pour finalement bloquer son compte (yuhu) et s’embourber dans le processus de récupération.

Le fait est que, grâce aux résultats d’une enquête très particulière qu’ExpressVPN a publiée sur son blog, nous saurons enfin, avec des chiffres précis, combien de temps ce processus fastidieux nous consomme.

3 minutes et 46 secondes de frustration

Que feriez-vous avec 4 minutes gratuites ? Il semble qu’une personne moyenne passe 3 minutes et 46 secondes à réinitialiser un mot de passe oublié. Presque 4 minutes. Et soyez prudent car si vous avez plusieurs comptes avec leurs mots de passe correspondants, les chances que vous deviez cliquer sur le bouton « J’ai oublié mon mot de passe » se multiplient.

En fait, la même étude ExpressVPN indique que les gens perdent plusieurs heures chaque année à réinitialiser leurs mots de passe, un processus qui est autrement très facile à éviter grâce aux gestionnaires de mots de passe ou aux services VPN comme celui mentionné ici.

Quoi qu’il en soit, plus de la moitié des 8 000 personnes interrogées ont déclaré qu’elles devaient réinitialiser leur mot de passe au moins une fois par mois, ce qui se traduit par une heure ou deux de frustration et d’agitation chaque année. D’ailleurs, les Allemands oublient beaucoup moins leurs mots de passe : seuls 35% d’entre eux les réinitialisent tous les mois, un pourcentage qui, comparé à 53% des Français, est assez surprenant.

Pour aggraver les choses, il n’y a pas de modèle spécifique pour les utilisateurs ayant des problèmes de mémoire : ils doivent réinitialiser leurs mots de passe dans les applications et services de toutes sortes. Si nous regardons les données partagées par l’étude, nous verrons que la chose la plus courante est d’oublier le mot de passe des réseaux sociaux ou des applications bancaires et d’achat en ligne, ce qui est parfaitement normal puisque ce sont les services que nous utilisons le plus de nos jours pour journée.

La bonne nouvelle est que « seulement » 7% des personnes interrogées ont du mal à se souvenir de leur mot de passe professionnel, ce qui peut être dû au fait que les gestionnaires de mots de passe ou les systèmes d’authentification unique sont plus courants dans les environnements de travail.

Enfin, il est également curieux que sur les 8 000 utilisateurs interrogés, plus de 50% déclarent avoir perdu l’accès à leurs comptes après avoir saisi un mot de passe incorrect, ce qui peut être résolu en réinitialisant le mot de passe… ou non. Après tout, il faut souvent attendre un certain temps avant de réessayer ou il est même nécessaire de contacter l’entreprise de garde.

En bref, nous avons des mots de passe trop peu sûrs ou terriblement sûrs mais difficiles à retenir. Donc, soit nous obtenons nos batteries avec le poisson bleu et l’avocat, soit nous commençons à utiliser un gestionnaire de mots de passe comme Dieu l’a prévu.

rejoindre la conversation