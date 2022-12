Le procès de Cambridge Analytica s’est soldé par un règlement de 725 millions de dollars; le plus grand recours collectif jamais organisé en matière de protection de la vie privée

Le procès de longue date de Cambridge Analytica contre la société mère de Facebook, Meta, a finalement été réglé. La société de médias sociaux a accepté de payer aux utilisateurs de Facebook un total combiné de 725 millions de dollars pour le partage de leurs données personnelles avec le cabinet de conseil politique en faillite.

Les avocats à l’origine de l’affaire ont décrit la victoire comme « historique », affirmant qu’il s’agissait du paiement le plus important jamais réalisé dans une affaire de confidentialité aux États-Unis…

Arrière plan

L’affaire remonte à 2014, lorsque la société de conseil politique Cambridge Analytica a utilisé une société tierce pour collecter des données personnelles auprès des utilisateurs de Facebook sous le couvert d’un « test de personnalité ».

Les données étaient destinées à être utilisées pour profiler et cibler les utilisateurs américains de Facebook afin d’aider la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

Le stratagème a été découvert en 2018 par Le gardien et Le New York Times, révélant que des données personnelles avaient été recueillies auprès de quelque 50 millions d’utilisateurs de Facebook (plus tard, 87 millions). La révélation a conduit à plusieurs poursuites judiciaires et à une campagne #deletefacebook, et même le PDG d’Apple, Tim Cook, est intervenu.

Un recours collectif a été déposé au nom des utilisateurs de Facebook dont les données ont été capturées. Facebook avait précédemment payé 5 milliards de dollars pour résoudre une affaire FTC contre la société, et 100 millions de dollars supplémentaires pour régler une affaire de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir induit les investisseurs Facebook en erreur sur l’utilisation des données.

Le procès de Cambridge Analytica réglé

Reuters rapporte que le procès de Cambridge Analytica a maintenant été réglé. Le parent de Facebook, Meta, a accepté de payer 725 millions de dollars pour résoudre l’affaire.

Le règlement proposé, qui a été divulgué dans un dossier déposé jeudi soir, résoudrait un procès de longue date provoqué par des révélations en 2018 selon lesquelles Facebook avait autorisé le cabinet de conseil politique britannique Cambridge Analytica à accéder aux données de 87 millions d’utilisateurs. […] « Ce règlement historique apportera un soulagement significatif au groupe dans cette affaire de confidentialité complexe et nouvelle », ont déclaré les avocats principaux des plaignants, Derek Loeser et Lesley Weaver, dans un communiqué conjoint.

Comme toujours avec les recours collectifs, ne prévoyez pas d’acheter des vacances d’hiver avec votre aubaine. Les avocats prennent généralement entre 25 et 30 %, et le solde sera réparti entre jusqu’à 87 millions de personnes, de sorte que chaque utilisateur est susceptible de recevoir quelque chose comme cinq dollars.

Photo : Mike Kononov/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :