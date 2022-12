Tous les Pixels qui existeront jusqu’en 2025 : la feuille de route de Google pour les 3 prochaines années est filtrée

Il y a Pixel depuis un moment, et on connaît déjà tous les modèles qui arriveront dans les trois prochaines années.

Les Pixel 7 sont sur le marché depuis peu de temps, mais nous avons déjà les premiers indices sur les prochains téléphones de l’entreprise.

Les bons résultats obtenus par la série Google Pixel au cours des deux dernières années semblent avoir donné à Google l’impulsion nécessaire pour miser plus fort que jamais sur sa famille de smartphones. Ou, du moins, c’est ce que suggère une fuite du portail AndroidAuthority.

Une source proche des plans de la société Mountain View, qui a décidé de rester anonyme, a révélé quelle serait la feuille de route de Google avec sa série Pixel pour les trois prochaines années, confirmant tous les nouveaux smartphones qui arriveront entre 2023 et 2025.

Et s’il est vrai qu’en cours de route, des changements et des modifications dans les plans de Google pourraient survenir, la feuille de route nous donne un aperçu plus clair de ce qui va arriver au catalogue Google au fil du temps, et comment votre portefeuille de produits évoluera année après année.

Pliage, nouveau Pixel pas cher et plus

La feuille de route commence par passer en revue les nouveautés que nous verrons l’année prochaine 2023, à commencer par l’attendu Google Pixel 7a dont l’arrivée est prévue pour la prochaine Google I/O 2023, qui se tiendra entre les mois d’avril et de mai.

Ce modèle est connu sous son nom de code « lynx », et d’après ce que nous savons maintenant, il ne viendra pas seul. La feuille de route laisse entendre que le Pixel 7a sera accompagné du Google Pixel Fold, le premier smartphone pliable de la firme américaine, connue sous son nom de code « felix ».

Depuis le Pixel 7a, on sait également que Google maintiendra le même prix que les générations précédentes dans son nouveau Pixel 7a, de sorte que, sauf surprise, il coûtera les mêmes 459 euros que le Pixel 6A.

La chose change avec le Pixel Fold : ce serait le Google Pixel le plus cher à ce jour, avec un prix d’environ 1799 dollars.

Bien entendu, ces deux appareils seront suivis par les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, successeurs naturels des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ils arriveraient en octobre avec les noms de code « shiba » et « husky », le premier un modèle légèrement plus petit que le Pixel 7 actuel. Les deux auront également une nouvelle génération du processeur Tensor, connu sous son nom de code « zuma ».

Avance rapide jusqu’en 2024, et nous commençons à voir les premiers changements substantiels dans le catalogue matériel de Google. En ce sens, on sait que l’existence du Pixel 8a, dit « akita », est en suspens, et tout dépendra de la réception du Pixel 7a par le public.

De plus, on parle de la possibilité que Google lance de nouvelles versions de sa série « a » tous les deux ans, de la même manière que Apple le fait avec son iPhone SE. D’un autre côté, si le Pixel 8a voit le jour, son prix pourrait atteindre 499 $.

De même, vers la fin de l’année arriveraient les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro (« komodo »), ainsi qu’un troisième modèle, « caiman ». Il est suggéré que Google pourrait adopter une approche plus similaire à celle d’Apple avec son iPhone avec ces trois appareils, de sorte que le Pixel 9 serait un smartphone similaire aux Pixel 6 et Pixel 7, et en plus il y aurait deux « Pro » versions, avec des fonctionnalités très similaires et des tailles différentes (elles auraient respectivement des écrans de 6,3 et 6,7 pouces).

Tous auraient le processeur Tensor G4, qui est actuellement connu sous le nom de « rond ».

En dehors des trois modèles précédents, Google travaillerait sur un autre smartphone pliable dont l’arrivée serait également prévue pour l’année 2024. Cependant, aucun détail n’est connu pour l’instant.

Il est difficile de savoir ce qu’il adviendra de la famille Pixel dans trois ans, mais les indices dont nous disposons actuellement suggèrent qu’en 2025, Google lancera son premier smartphone dans le style du Samsung Galaxy Z Flip4 ou OPPO Find N2 Flip, avec un format vertical et avec une taille plus compacte.

Son lancement aurait lieu lors de l’événement d’automne, où l’on verrait également le Pixel 10 et les deux Pixel 10 Pro de tailles différentes.

Mais Google ne semble pas totalement convaincu que les pliables réussiront, et a donc préparé une feuille de route alternative pour 2025, avec deux smartphones Pixel 10 et deux Pixel 10 Pro de tailles différentes.

En résumé

Compte tenu de tout ce qui précède, nous voyons que le catalogue Google pour les trois prochaines années pourrait être le suivant :

2023 : Google Pixel 7a et Pixel Fold (avril-mai), Pixel 8 et Pixel 8 Pro (octobre)

2024 : Pixel 8a (mai), Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL (octobre)

2025 : Pixel 10, Pixel « Flip » ou Pixel 10 XL, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL (octobre)

Les similitudes avec les stratégies d’entreprises comme Apple ou Samsung sont plus que raisonnables, et la réalité est que cela a du sens compte tenu du succès de ces deux derniers. Pour le moment, oui, la feuille de route n’est pas définitive, et nous pourrions voir des changements à partir de maintenant.

