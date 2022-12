Tronsmart BANG et Tronsmart BANG SE : la paire d’enceintes parfaite pour emporter la musique partout

La nouvelle famille d’enceintes Trongsmart BANG est là pour vous permettre de profiter de votre musique préférée de la meilleure façon possible. Découvrez tout sur eux.

Le Tronsmart BANG et le Tronsmart BANG SE sont une paire de haut-parleurs Bluetooth puissants, beaux et de haute qualité.

Si vous avez toujours cru que les enceintes Bluetooth n’étaient pas faites pour vous, c’est que vous n’aviez pas encore découvert la nouvelle famille BANG de Tronsmart. L’entreprise, experte dans la création d’appareils audio Bluetooth, a présenté il y a quelques jours ses nouveaux Tronsmart BANG et Tronsmart BANG SE, deux haut-parleurs Bluetooth portables de haute qualité qui veulent devenir les principales stars de vos soirées.

Les deux modèles ont quelques similitudes, mais chacun d’eux est créé pour un type de public différent. Après avoir pu les essayer, nous pouvons maintenant vous dire laquelle vous convient le mieux.

Tronsmart BANG : grand, puissant et résistant aux éclaboussures

Si vous aimez écouter de la musique n’importe où et que vous vous souciez de la qualité du son, le Tronsmart BANG est le choix parfait pour vous. Il s’agit d’un haut-parleur Bluetooth de 60 W avec certification Hi-Res Audio, qui se distingue par ses basses puissantes, ses médiums riches et profonds et ses aigus clairs.

Le Tronsmart BANG réduit la distorsion au minimum même au niveau de volume maximum, et grâce à l’application égaliseur, il est possible de modifier le profil sonore en fonction des goûts de chacun.

C’est un modèle parfait pour les fêtes en plein air, non seulement en raison de sa certification IPX6 qui garantit une résistance aux éclaboussures, mais aussi en raison de son mode de synchronisation audio avec plus de 100 haut-parleurs, qui permet de créer un système de sonorisation extrêmement puissant. .

Comment pourrait-il en être autrement, le Tronsmart BANG a une poignée de transport et des lumières LED sur tout son corps.

Son prix officiel est de 119,99 euros, bien que pour un temps limité, il soit possible de l’obtenir avec une remise de 20 euros.

Tronsmart BANG SE : moins cher, tout aussi bon

Si vous recherchez un modèle légèrement plus compact mais avec des qualités sonores tout aussi étonnantes, le Tronsmart BANG SE a tout ce dont vous avez besoin, à un prix encore plus abordable et avec 1 kg de poids en moins, c’est donc un haut-parleur parfait pour l’emporter partout.

Il dispose d’un système d’enceintes stéréo d’une puissance allant jusqu’à 40 W, accompagné du désormais légendaire système d’éclairage à LED et d’un couplage avec d’autres enceintes qui lui permet de doubler sa puissance.

La certification IPX6 ne manque pas, la possibilité de l’utiliser comme Power Bank grâce à sa batterie d’une capacité de 8000 mAh, et le système SoundPulse, qui utilise des algorithmes spéciaux pour intensifier les basses sans les saturer, offrant ainsi un son clair et net.

Comme son grand frère, le Tronsmart BANG SE est compatible avec la connectivité Bluetooth 5.3 qui améliore la portée et la stabilité de la connexion, il vous permet également de lire de la musique stockée sur des cartes microSD, des clés USB ou même de diffuser du son via la prise jack 3,5 millimètres.

C’est un modèle moins cher que le Tronsmart BANG, puisque son prix de vente d’origine est de 69,99 euros. De plus, si vous vous dépêchez, vous pouvez l’acheter avec une remise de 15% sur son prix officiel. Vous pouvez vous le procurer via les différents canaux de vente de la marque :

