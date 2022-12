Tesla lance son chargeur sans fil inspiré du Cybertruck et capable de recharger 3 mobiles en même temps

La nouveauté de Tesla est une base de recharge sans fil qui vous permet de recharger jusqu’à 3 appareils en même temps.

Le chargeur sans fil de Tesla est ce que l’AirPower d’Apple n’a jamais été.

Elon Musk a spéculé sur la possibilité de créer un smartphone capable de rivaliser avec l’iPhone et avec les références du monde Android. Au fil du temps, les rumeurs ont perdu de leur force et aujourd’hui, il semble peu probable que nous voyions le « Tesla Phone ».

Mais cela ne veut pas dire que l’entreprise n’entend pas aborder, d’une manière ou d’une autre, le marché des smartphones, et sa dernière création en est une bonne preuve. Récemment, Tesla a mis en vente un nouvel accessoire pour smartphones. Il s’agit d’une base de recharge sans fil capable de fournir jusqu’à 65 W de puissance, avec un support pour charger jusqu’à trois appareils simultanément, et un design inspiré de l’un de ses véhicules les plus frappants : le Tesla Cybertruck.

Tesla obtient ce qu’Apple n’a pas pu

Dans le passé, Apple a déjà essayé de construire quelque chose de similaire au nouveau produit de Tesla avec son AirPower. Cependant, le projet a été annulé en raison de problèmes de conception et de fabrication, ce qui a finalement conduit Apple à abandonner son idée de créer un socle de charge sans fil multiple.

Tesla, cependant, semble avoir réalisé ce qu’Apple n’a pas pu concrétiser. La soi-disant plate-forme de charge sans fil est une base de charge au design inspiré du Cybertruck, qui se distingue par l’utilisation de lignes droites et d’angles marqués. Elle est en aluminium, et sa base est doublée d’alcantara. De plus, il dispose d’un support magnétique qui vous permet de changer la position de la base.

Selon la société, la station d’accueil peut fournir jusqu’à 15 W de puissance par appareil. Il utilise la technologie FreePower, qui vous permet de charger n’importe quel appareil compatible Qi sans vous soucier du placement précis.

L’accessoire comprend un câble USB-C intégré et un adaptateur secteur de 65 W. Il peut être acheté sur la boutique en ligne officielle de Tesla, au prix de 300 $. Les expéditions commenceront à partir du mois de février de l’année prochaine 2023.

