AnTuTu a un nouveau roi: le mobile le plus puissant du monde n’a pas encore été présenté

Un prototype OnePlus 11 avec 16 Go de RAM vient de pulvériser tous les records AnTuTu : 1 341 080 points !

Nouveau record dans AnTuTu, cet impressionnant et responsable d’un OnePlus 11 qui a dépassé l’ancienne marque IQOO de près de 100 000 points.

La nouvelle génération de smartphones approche, certains sont en fait déjà là, comme le vivo X90 Pro+ ou les iQOO 11 et 11 Pro, et comme il ne pouvait en être autrement, les records dans les principaux benchmarks du marché mobile commencent à tomber que les nouveaux prototypes font leur apparition.

En fait, c’est d’abord le iQOO 11 récemment présenté qui a marqué un chiffre stratosphérique de 1 281 665 points dans le test de performance synthétique, même si, comme vous le verrez, le record a duré très peu pour les mobiles de jeu vivo.

Ce sont les téléphones avec le meilleur rapport puissance-prix selon AnTuTu

Et c’est que comme l’ont confirmé les collègues de GSMArena, un mobile encore à naître comme le OnePlus 11 vient de passer par AnTuTu détruisant toutes les marques de la référence populaire d’origine chinoise.

Ses scores sont effrayants, en fait, et c’est que le prototype utilisé a obtenu 1 341 080 points au test, dépassant l’iQOO 11 de près de 100 000 points avec un matériel assez similaire :

Le OnePlus 11 obtient 1 341 080 points dans AnTuTu signant un nouveau record impressionnant, près de 100 000 points de plus que le score de l'iQOO 11 avec un matériel similaire.

Nous parlons d’un prototype OnePlus 11 avec le code de modèle PBH110, qui intègre un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 sous le capot accompagné de 16 Go de RAM de type LPDDR5x ainsi que de 512 Go supplémentaires de stockage UFS 4.0. Et ce sont exactement les mêmes composants du modèle iQOO 11 qui avaient atteint le précédent record.

Les tests ont été effectués avec Android 13 comme système d’exploitation, avec un écran de 120 hertz et soi-disant avec la matrice QHD+ 1 440p, ce qui empêchera évidemment de tirer des conclusions que le record aurait pu être dû au fait que beaucoup moins de pixels se déplaçaient par test, un écran de résolution inférieure.

Quoi qu’il en soit, le nouveau record est déjà établi et est en vigueur, signé par un OnePlus qui se vantait autrefois du firmware basé sur Android le plus fluide du marché, et qui maintenant avec le muscle d’OPPO essaiera de continuer à croître à partir d’un retour aux origines que tous ses fans ont demandé.

Concernant le OnePlus 11 en particulier, une présentation pour la Chine est attendue très prochainement bien que le lancement mondial soit daté du 7 février 2023, en attendant le matériel le plus performant mais en essayant cette fois de revenir sur le chemin des flagship killers, avec un look plus attractif. prix que d’habitude grâce à une politique de profit net nul.

Comme vous le verrez, cela ne sera pas un obstacle pour monter le meilleur chipset, le Snapdragon 8 Gen2, ainsi que 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, un panneau de 6,7 pouces avec résolution QHD + et 120 Hz, triple caméra signée par Hasselblad, le classique Alert Slider et la précieuse entreprise des OnePlus Buds Pro 2 TWS qui veulent révolutionner le véritable son sans fil.

Beaucoup d’attentes, c’est logique, même si nous nous détendons car il reste de nombreuses semaines avant de pouvoir mettre la main dessus et il y aura beaucoup de chicha de nombreux fabricants… La danse commence avec le changement de cap !

