Jouer à PlayStation 2 sur votre Android est possible avec cet émulateur inconnu

Votre PlayStation 2 vous manque ? Vous pouvez maintenant jouer aux meilleurs jeux PS2 sur votre smartphone Android avec cet émulateur gratuit.

Il est possible de jouer aux titres PS2 sur Android facilement grâce à AetherSX2

Jouer à des jeux sur la légendaire PlayStation 2 n’est pas seulement possible, c’est aussi plus facile que jamais. Au cours des dernières années, la scène des développeurs indépendants s’est efforcée de rapprocher les utilisateurs du système d’exploitation de Google de la manière dont ils peuvent exécuter des titres PS2 sur leurs appareils, en tirant parti des avancées en matière de puissance et d’efficacité matérielles. Maintenant, enfin, il est possible de profiter d’une expérience satisfaisante en jouant.

AetherSX2 est un nouvel émulateur PlayStation 2 pour Android, et probablement le meilleur de tous les temps. De plus, il peut être téléchargé entièrement gratuitement sur le Google Play Store.

Voici comment fonctionne AetherSX2, le meilleur émulateur PS2 pour Android

La meilleure chose à propos d’AetherSX2 est sa simplicité : c’est un émulateur gratuit, facile à utiliser et très puissant qui vous permet d’exécuter n’importe quel jeu PlayStation 2 sur des appareils Android, tant que vous avez le bon matériel.

Et c’est que, comme d’habitude avec ce type d’applications, les exigences techniques sont quelque peu élevées. Il est recommandé que l’appareil dispose d’un GPU Adreno récent et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 ou d’une génération plus récente. Les meilleurs résultats seront donc obtenus sur des smartphones haut de gamme.

Pour les appareils équipés de GPU Mali ou PowerVR, les performances de jeu seront nettement inférieures à celles équipées de GPU Adreno. Le manque de performances sera perceptible, en particulier lors de l’exécution des jeux les plus lourds.

En parlant de jeux, bien sûr, AetherSX2 n’inclut aucun titre. Une image du BIOS de chaque jeu est requise, qui peut être extraite du disque d’origine à l’aide de différents outils.

Comme ils l’expliquent dans XDA après avoir testé l’émulateur sur plusieurs appareils, les performances d’AetherSX2 sont excellentes lorsqu’il s’agit de faire tourner des jeux comme Need For Speed ​​: Underground 2, Les Simpson : Hit & Run ou encore Ratchet & Clank. De plus, l’émulateur offre un nombre infini de fonctions et de réglages pour améliorer les performances et le fonctionnement des différents jeux.

Télécharger sur Google Play | ÉtherSX2

