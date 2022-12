Le Samsung Galaxy S23 serait présenté début février, selon plusieurs leakers

Il semble que nous aurons un mois de février très chargé, et sans même avoir besoin d’attendre ses derniers jours lorsque le Mobile World Congress 2023 commencera.

Selon les fuites, le Samsung Galaxy S23 comportera une itération de continuité encore plus tôt que prévu.

Depuis des semaines, on parle des Samsung Galaxy S23, S23+ et Galaxy S23 Ultra qui devraient être prêts à débarquer au premier trimestre 2023, avec un chipset Qualcomm Snapdragon pour tous et des spécifications de la coupe la plus premium déjà filtrées au moins pour l’Ultra maquette.

Et maintenant, grâce à plusieurs des fuites les plus populaires de l’environnement Samsung et de l’Autorité Android, nous avons déjà une date estimée pour la célébration du premier Unpacked 2023 du géant sud-coréen, qui si tout est d’accord sera également avancée par rapport à cette année avec le Galaxy S22.

Samsung est pressé, bien qu’il n’ait pas attendu pendant des années que le Mobile World Congress de Barcelone coïncide avec ses principaux événements de lancement, l’année prochaine, il avancera encore la sortie de ses nouveaux produits phares pour les présenter le 1er février 2023 globalement.

Trois grands leakers s’accordent : le Samsung Galaxy S23 retirera la feuille le 1er février 2023.

Samsung Galaxy S23 : ce sera votre Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 vitaminé

Nous ne savons évidemment pas où se déroulera l’événement principal ou s’il y en aura plusieurs répartis sur la planète, ce qui est courant pour Samsung pendant les périodes d’embargo, où les médias de chaque pays sont informés de l’actualité de Samsung avant que cet événement central Unpacked n’ait lieu. ., qui a généralement une présence dans l’une des villes les plus importantes du monde.

L’information, comme vous le verrez, provient de @IceUniverse, l’un des leakers les plus populaires sur Twitter, où il a écrit un message qui dit simplement « 1er février »:

Ce message a été secondé peu de temps après par Steve Hemmerstoffer, alias @OnLeaks, qui a répondu avec une image GIF indiquant que ce sera bien la date de Galaxy Unpacked.

Un autre a rejoint la fête plus tard, car Max Jambor a également voulu confirmer que la date du 1er février serait pour les États-Unis, tandis que le reste du monde rencontrerait le nouveau Galaxy S23 le lendemain, le 2 février.

Ce serait curieux, car compte tenu du marché mondial qui nous unit en ces temps, il nous sera impossible de ne pas connaître le Galaxy S23 le 1er février s’ils sont présentés n’importe où, bien qu’en réalité ils puissent mentionner qu’il y aura plusieurs événements répartis sur 2 jours, le 1er février et le 2 février 2023.

Quoi qu’il en soit, et étant déjà guéris de la peur que nous sommes, lorsque plusieurs fuites pointent vers un même endroit, c’est généralement vrai, on peut donc désormais pointer les dates des 1er et 2 février pour le Samsung Galaxy S23, sur Février 7 février pour le OnePlus 11 et ils ne seront sûrement pas les seuls, puisque le 27 février le MWC 2023 ouvre ses portes à la Fira de Gran Vía de Barcelone.

rejoindre la conversation