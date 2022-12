Toutes les fonctionnalités du OnePlus 11 : une bête avec 16 Go de RAM et Snapdragon 8 Gen 2

On connaissait déjà la date de présentation du OnePlus 11. Désormais, on sait quelles seront ses caractéristiques.

Le OnePlus 11 dans ses deux couleurs différentes : il arrivera en février 2023 et sera mis en vente dans le monde entier.

Maintenant que la marque a déjà confirmé sa date de présentation, ce n’était qu’une question de temps avant que les caractéristiques du OnePlus 11 ne soient révélées dans un leak. À peine dit que c’était fait.

Le bureau de certification chinois, TENAA, a dévoilé en avance une grande partie de la fiche technique du prochain fleuron de la marque chinoise, notamment le modèle de processeur, la taille et la résolution de son écran et bien plus encore.

La fiche technique du OnePlus 11 est filtrée à plusieurs mois de sa présentation

Grâce à la fuite, nous savons que le OnePlus 11 sera un produit phare au niveau des meilleurs en 2023, grâce à une fiche technique composée de certaines des spécifications les plus pointues du marché.

Parmi eux, vous pouvez trouver un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ajouté à 12 ou jusqu’à 16 Go de RAM (probablement LPDDR5X) et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0.

On s’attend également à ce que son écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD + utilise la technologie LTPO, de la même manière que dans les modèles phares de la marque lancés ces dernières années.

Le reste des caractéristiques complètes peut être consulté ci-dessous :

Écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3216 x 1440 pixels et 120 Hz

Dimensions 163,1 x 74,1 x 8,53 mm, poids 205 grammes

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 cœurs de processeur allant jusqu’à 3,2 GHz

12 et 16 Go de mémoire RAM

Stockage interne de 256 et 512 Go

Caméra arrière de 50 Mpx (principale) + 48 Mpx (ultra grand angle) + 32 Mpx (téléobjectif)

Caméra frontale 16 MP

Batterie 4870 mAh (2x 2435 mAh)

Il est frappant que OnePlus ait décidé de ne pas augmenter la capacité de la batterie à 5000 mAh comme il l’avait fait avec le OnePlus 10 Pro l’année dernière. Cependant, nous savons que son système de charge rapide montera en puissance, pouvant atteindre 100 W de puissance.

Le nouveau smartphone phare de OnePlus sera dévoilé le 7 février 2022 lors d’un événement mondial, où la marque prévoit également d’annoncer ses nouveaux écouteurs haut de gamme entièrement sans fil, les OnePlus Buds Pro 2.

