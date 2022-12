L’analyste de Citi voit une croissance pour AAPL en 2023 malgré les problèmes de production de l’iPhone 14 Pro pendant le trimestre des vacances

Apple a récemment proclamé que la production d’iPhone pour les ventes de vacances ne serait pas près de répondre à la demande. L’analyste de Citi Jim Suva, cependant, ne considère pas cela comme un problème à long terme pour l’entreprise ou les investisseurs.

Apple a publié une déclaration le 6 novembre qui citait les précautions en cours contre le COVID-19 comme raison de la production d’iPhone inférieure aux attentes :

« Les restrictions liées au COVID-19 ont temporairement affecté l’usine d’assemblage principale de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine », a déclaré Apple. « L’installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement.

Apple a poursuivi en disant que bien que la demande d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max soit élevée, la société s’attend à « des livraisons d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures » à ce qu’elle avait prévu auparavant.

Dans une note de recherche publiée pour Citi par Jim Suva, l’analyste prédit que la situation dans son ensemble est plus rose que le trimestre en cours pour Apple. Tel que rapporté par Barrons:

«Le sentiment des investisseurs à l’égard du matériel technologique grand public est très austère, beaucoup pensant que la forte croissance observée dans l’ensemble des iPhones au cours des deux dernières années… devrait connaître de fortes baisses à venir alors que les pressions macro-inflationnistes minent les dépenses de consommation. Nous ne pensons pas que ce soit le cas », a écrit Suva. Il a ajouté qu’il y a maintenant plus d’un milliard d’utilisateurs d’iPhone, et il s’attend non seulement à ce que ce nombre augmente, mais aussi à ce que ces utilisateurs continuent à mettre à niveau leurs téléphones vers des modèles plus récents au fil des ans.

« Nos recherches n’indiquent pas que les taux de remplacement des smartphones s’allongent (par rapport aux niveaux récents) et se maintiennent, et dans certains cas même se raccourcissent globalement. Cela implique que les utilisateurs apprécient leurs appareils et leur technologie et continueront probablement à investir dans des mises à niveau à une cadence régulière », a déclaré Suva.