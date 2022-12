8 choses à savoir sur le Xiaomi 12T avant de l’acheter

Nous analysons les points positifs et négatifs du Xiaomi 12T afin que vous sachiez si ce terminal est fait pour vous ou pas.

C’est tout ce que vous devez garder à l’esprit avant d’acheter le Xiaomi 12T

Avant de lancer ses nouveaux produits phares, les Xiaomi 13 et 13 Pro, dans son pays natal il y a quelques semaines, le géant chinois a présenté il y a quelques mois les Xiaomi 12T et 12T Pro, qui arrivent pour prendre le relais des Xiaomi 11T et 11T Pro depuis l’année derniere.

Eh bien, comme nos confrères d’Urban Tecno ont déjà pu analyser en profondeur le modèle le plus sobre de cette nouvelle série, le Xiaomi 12T, nous allons aujourd’hui vous dire les 8 détails du Xiaomi 12T que vous devez prendre en compte avant de décider pour l’acheter.

Concevoir

Tout d’abord, si nous parlons de la conception du Xiaomi 12T, nous devons souligner que, malgré le fait que le fabricant ne confirme pas s’il est en plastique ou en métal, tout semble indiquer qu’il s’agit plutôt de ce dernier, puisque son cadre supérieur ne nous fait pas voir les coupes classiques des antennes qui apparaissent dans le châssis en aluminium pour obtenir une couverture et la texture de son dos ne nous fait pas penser que son châssis est métallique.

En général, l’esthétique du Xiaomi 12T suit la lignée des mobiles précédents, avec un design sobre et élégant avec des couleurs mates qui empêchent le dos de prendre des empreintes digitales rien qu’en le regardant.

Au niveau ergonomique, le Xiaomi 12T se sent assez à l’aise dans la main et bien qu’il soit un peu large, il ne pèse que 202 grammes, ce qui vous permet de l’utiliser pendant plusieurs heures sans être gênant pour vos poignets.

sécurité biométrique

Dans cette section, le Xiaomi 12T dispose d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran qui fonctionne très bien, puisqu’il se déverrouille rapidement et ne nous a fait défaut à aucun moment et avec un système de déverrouillage facial assez précis, sauf dans des conditions de faible luminosité. .

Filtrer

L’un des points clés du Xiaomi 12T est son écran AMOLED de 6,67 pouces qui a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz, avec un taux d’échantillonnage tactile de 480 hertz et une luminosité maximale de 900 nits. . En ce sens, la luminosité maximale pourrait être un peu plus élevée pour que l’expérience soit plus satisfaisante lorsqu’elle est directement exposée au soleil.

Performance

Le Xiaomi 12T est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra, un chipset haut de gamme qui obtient un score AnTuTu de près de 800 000 points et s’accompagne d’une seule version de 8 Go de RAM de type LPDDR5X et de deux variantes de stockage interne UFS 3.1 de 128 et 256 Go.

De plus, ce processeur ne chauffe pas autant que les autres processeurs haut de gamme de son grand rival, Qualcomm, comme le Snapdragon 888 ou le Snapdragon 8 Gen 1.

Cela se traduit par de très bonnes performances et une expérience utilisateur qui n’a rien à envier à celle d’autres terminaux dotés de processeurs plus puissants tels que le Snapdragon 8+ Gen 1 qui monte le Xiaomi 12T Pro.

Autonomie

Un autre des points forts du Xiaomi 12T est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh qui vous permettra d’atteindre la fin de la journée avec 30 ou 40 % de batterie restante, après environ 8 ou 9 heures de temps d’écran actif. .

De plus, cette batterie dispose d’une charge ultra-rapide de 120W, grâce à laquelle vous pourrez recharger complètement le terminal en moins de 20 minutes.

appareils photo

Le grand protagoniste du triple module arrière du Xiaomi 12T est un capteur principal de 108 mégapixels fabriqué par Samsung qui réalise de très bonnes photographies avec un bon niveau de détail, surtout pendant la journée, car lorsque la nuit tombe, leur qualité est ressentie.

L’un des points négatifs de cet appareil photo principal est que le HDR automatique ne saute souvent pas et, en plus, il a tendance à créer un effet d’aquarelle dans certaines scènes, ce qui est courant dans les capteurs du géant coréen.

Concernant l’enregistrement vidéo, malgré le fait que le Dimensity 8100 permette d’enregistrer des clips en qualité 4K à 60 ips, ce terminal ne vous donne que la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K à 30 ips, chose qui se remarque surtout si vous enregistrez habituellement des vidéos en mouvement . En ce sens, il faut souligner que la stabilisation vidéo est très bonne, notamment en 1080p, mais qu’elle n’est pas à la hauteur des autres terminaux de la même gamme de prix.

Cet appareil photo principal est accompagné de deux capteurs secondaires : un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, qui obtiennent de bons résultats pendant la journée, mais lorsque la lumière tombe, ils perdent de nombreux ensembles.

Concernant la caméra frontale de 20 MP du Xiaomi 12T, elle nous permet de prendre d’assez bons selfies et, même si vous n’activez pas le mode portrait, le HDR automatique compense assez bien l’exposition de la scène.

Connectivité et audio

A ce sujet, il convient de noter que le Xiaomi 12T dispose d’un double Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, port infrarouge et avec un capteur de proximité cela fonctionne vraiment bien, puisque cet appareil équipe un capteur physique et non l’ultrason qui cause tant de problèmes dans d’autres terminaux de la marque.

Quant à la section audio, ce smartphone Xiaomi est équipé d’un double haut-parleur stéréo avec Dolby Atmos qui nous offre une qualité sonore assez bonne, à égalité avec les terminaux concurrents dans cette gamme de prix.

Logiciel

Le Xiaomi 12T arrive avec Android 12 fonctionnant sous MIUI 13, une combinaison qui nous offre une grande stabilité la plupart du temps, puisque cette version a quelques bugs à peaufiner, comme par exemple qu’après avoir utilisé le mobile en mode paysage cela ne revient pas en position verticale lors de la rotation du terminal, devant fermer l’application que nous avons ouverte et la faire pivoter à nouveau pour revenir en mode vertical.

