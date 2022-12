Code rouge : ChatGPT déclenche toutes les alarmes de Google

Google réfléchit déjà à la manière d’essayer de rivaliser avec l’une des avancées les plus populaires de l’intelligence artificielle de ces derniers temps.

Google n’est pas particulièrement amusé par le succès de ChatGPT, l’outil OpenAI capable de répondre aux questions de manière conversationnelle.

L’un des outils basés sur l’intelligence artificielle les plus populaires à l’heure actuelle, ChatGPT d’OpenAI, semble avoir déclenché toutes les sonnettes d’alarme chez Google : l’entreprise aurait décidé de réaffecter plusieurs de ses départements afin qu’ils commencent à travailler dans le but de » développer et lancer de nouveaux produits et prototypes d’IA.

C’est du moins ce que suggère le New York Times, où ils assurent que Google se sentirait menacé par les avancées d’OpenAI avec son outil capable de répondre aux questions de manière conversationnelle, et la menace aurait été catégorisée comme une » code rouge » par Sundar Pichai et divers membres de la direction de l’entreprise.

Google concentrera ses efforts sur la création d’outils d’IA similaires à ChatGPT

Dans le rapport, il est indiqué qu’un bon nombre de départements et d’employés ont commencé à concentrer leurs efforts sur l’atténuation de la menace que ChatGPT pourrait représenter pour l’outil de moteur de recherche. En ce sens, ils soulignent que les équipes de recherche, de confiance, de sécurité et d’autres départements ont été réaffectées, commençant à aider à développer et lancer de nouveaux projets et prototypes d’IA.

Pas étonnant que Google considère ChatGPT comme une menace. L’outil développé par OpenAI s’est avéré très efficace pour répondre aux requêtes des utilisateurs en utilisant un langage naturel et facile à comprendre, ce qui constitue un avantage important par rapport au moteur de recherche de Google.

Google devrait avoir quelque chose de nouveau à cet égard prêt pour sa « prochaine grande conférence », prévue pour le mois de mai. En toute logique, on parle de Google I/O 2022, son principal événement de l’année visant à présenter les innovations les plus importantes de ses services et plateformes.

Dans les E/S passées, Google a déjà annoncé LaMDA, une technologie basée sur l’IA similaire à ChatGPT, qui serait capable de répondre aux requêtes des utilisateurs par le biais d’une conversation naturelle utilisant le langage humain.

Ladite technologie, oui, était encore dans une phase naissante de son développement et en cours de route, ils avaient rencontré des défis importants que l’entreprise devait surmonter avant de faire de LaMDA un service ouvert aux utilisateurs, comme le fait de vérifier que l’IA est alignée avec les principes et en évitant les modèles entraînés qui peuvent propager les abus.

