Ce Samsung Galaxy bon marché reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de novembre est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A33 5G en Europe avec la version du firmware A336BXXU4BVKB.

Le Samsung Galaxy A33 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de novembre 2022

Si Samsung a déjà déployé la mise à jour Android de décembre sur 28 de ses mobiles, la firme coréenne n’oublie pas ses terminaux plus abordables et continue de les mettre à jour avec l’avant-dernier patch de sécurité Android.

Ainsi, comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a commencé à sortir la mise à jour Android de novembre 2022 sur l’un de ses plus récents Galaxy A pas cher, le Samsung Galaxy A33 5G.

La mise à jour de novembre est maintenant disponible sur le Samsung Galaxy A33 5G

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour de sécurité de novembre 2022 sur le Samsung Galaxy A33 5G en Europe et tout semble indiquer qu’elle atteindra des modèles dans d’autres pays du monde dans les prochaines semaines.

Ce nouveau logiciel atteint le Galaxy A33 5G sur le continent européen avec la version de firmware A336BXXU4BVKB et inclut le correctif de sécurité correspondant au mois de novembre, qui corrige un total de 46 vulnérabilités et bugs liés à la confidentialité et à la sécurité, y compris Nous devons souligner celui qui autorisé un contrôle d’accès inapproprié pour les informations de proxy, corrige des dizaines d’erreurs générales et améliore les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy A33 5G a été lancé, avec le Galaxy A53 et le Galaxy A73, plus tôt cette année avec Android 12 à bord et il y a quelques semaines, il a reçu la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0, qui accompagnait le correctif de sécurité de Octobre 2022.

Comme d’habitude, pour vérifier si votre Samsung Galaxy A33 5G a déjà reçu cette mise à jour, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Mise à jour logicielle présent dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le correctif de sécurité de novembre.

rejoindre la conversation