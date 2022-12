La plus grande communauté d’utilisateurs d’Android sur Internet choisit les meilleurs jeux de 2022 : voici les gagnants

La communauté AndroidGaming a choisi ses meilleurs jeux les plus importants de l’année pour Android

Vous cherchez de nouveaux jeux pour votre mobile ? Ce sont les meilleurs de cette année, selon la communauté AndroidGaming

Comme chaque année, l’immense communauté Reddit AndroidGaming, composée de plus de 250 000 membres, a passé en revue les jeux Android les plus importants qu’ils ont analysés ces derniers mois, pour finir par créer une sélection avec les meilleurs titres.

A cette occasion, le top est composé d’un total de 43 jeux différents, de toutes sortes et pour tous les goûts, qui sont disponibles sur Google Play. Voyons lesquels ont été choisis.

Les meilleurs jeux Android de 2022, selon /r/AndroidGaming

La liste a été établie sur la base de l’évaluation de divers membres de la communauté, après avoir essayé plus de 100 titres différents tout au long de l’année. Ainsi, une liste au format tier list a été établie qui classe les différents jeux dans différentes catégories, laissant la catégorie « S » pour les meilleurs, et « F » pour ceux qui ne sont pas si bons, mais qui méritent quand même une mention.

C’est déjà la troisième année que la communauté sélectionne ses jeux préférés pour Android, et aujourd’hui c’est devenu une sacrée tradition. Il est possible de trouver des jeux gratuits, des jeux payants et avec des achats intégrés.

Cette liste de niveaux peut être vue dans l’image sous ces lignes. Juste en dessous, nous fournissons également la liste complète avec les différents jeux organisés par catégorie, ainsi que leurs liens de téléchargement correspondants vers le Google Play Store.

Catégorie de jeux mobiles « S » de 2022 :

Jeux mobiles de catégorie « A » de 2022 :

Jeux mobiles de catégorie « B » de 2022 :

Jeux mobiles de catégorie « C » de 2022 :

Jeux mobiles de catégorie « D » de 2022 :

Catégorie de jeux mobiles « E » de 2022 :

Catégorie de jeux mobiles « F » de 2022 :

