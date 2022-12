Samsung vient de lancer une collection d’accessoires Pokémon et Star Wars : vous les voulez et vous le savez

Il s’agit de housses, housses de protection et sangles pour les derniers appareils mobiles Galaxy du catalogue Samsung.

La collection d’accessoires Pokemon et Star Wars pour les derniers appareils Samsung Galaxy.

Aujourd’hui, nous présentons une nouvelle collaboration Samsung pour habiller leurs appareils Galaxy, cette fois également avec les illustres et célèbres timbres Pokémon et Star Wars pour ravir les fans de jeux vidéo et de sagas cinématographiques, permettant également à leurs utilisateurs de personnaliser Maximisez vos smartphones et wearables avec accessoires officiels.

Comme nous l’ont dit nos confrères de GizmoChina, il s’agit d’étuis de protection et de bracelets thématiques pour les Galaxy Z Flip4, Galaxy Watch5 et Galaxy Buds, tous disponibles à partir du 26 décembre dans la boutique en ligne de Samsung.

Ils n’arriveront pas à temps pour devenir le meilleur cadeau de Noël pour un membre de la famille Fansung, même si en réalité le pire est que pour l’instant nous ne savons pas sur quels marchés ils seront mis en vente, ou si leur disponibilité sera mondiale dans tous les pays où il opère, le géant sud-coréen

Ce que nous craignons, c’est qu’ils soient exclusifs à la Corée du Sud, comme beaucoup d’éditions limitées de Samsung, et c’est que le géant sud-coréen rapporte déjà que des quantités limitées de ces séries d’accessoires seront mises en vente, sans préciser les quantités non plus.

Comme vous le verrez, les étuis de protection et les sangles avec un thème Pokémon donnent aux appareils un peu plus de distinction, ajoutant une touche de style avec des designs inspirés de la franchise à succès de Nintendo.

Des sources affirment que les bracelets de la Galaxy Watch5 sont en cuir de haute qualité, privilégiant le confort et offrant un design différentiel pour les fans de Pokémon et de Star Wars, si nous osons les porter avec la dernière et toute nouvelle montre intelligente de Samsung dans toutes les situations.

Tous ces accessoires sont au prix de 49,99 $ l’unité, peut-être élevé mais en ligne avec le reste des accessoires officiels du Galaxy.

Les nouveaux accessoires Pokémon et Star Wars pour les appareils Samsung Galaxy

En ce qui concerne les accessoires Star Wars, il existe également des étuis de protection avec un anneau pour le Galaxy Z Flip4, dans des couleurs orange et blanc et avec des soldats, l’étoile de la mort ou les destroyers comme principaux protagonistes des designs.

Ces étuis Star Wars baissent de prix à 39,99 $, accompagnés d’un bracelet pour la smartwatch aux couleurs orange et blanche ainsi que d’stickers et d’un étui très curieux pour les Buds avec un Stormtrooper déguisé en Père Noël.

Sans aucun doute, ce seraient des cadeaux parfaits pour certains de vos proches les plus chers, même si le Père Noël n’arrivera plus et pour les rois, nous verrons si en France et en Amérique latine nous avons de la chance et nous pouvons les acheter… Les aimez-vous ?

