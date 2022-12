Un garçon de 6 ans dépense 16 000 $ en achats intégrés d’un jeu

Ce n’est généralement pas une bonne idée de laisser un appareil mobile à un enfant sans surveillance, encore moins lorsqu’il a accès à notre carte de crédit pour effectuer des achats de contenu.

C’est évident, mais soyez très prudent lorsque vous laissez vos appareils connectés à des enfants.

La vérité est que nous sommes toujours surpris par ce type de nouvelles, même si néanmoins, personne n’est trop loin de ce qui leur arrive. Ou est-ce que personne n’a laissé son smartphone à un enfant pendant un moment pour le rassurer ou le divertir ?

C’est un geste très courant, sûrement malheureusement, et comme nous avons toutes sortes d’informations personnelles et même nos identifiants bancaires sur nos téléphones, laisser le téléphone d’un enfant sans surveillance peut être extrêmement dangereux, comme l’atteste Jessica Johnson.

Et c’est que cette mère de Wilton, dans le Connecticut, a raconté à Good Morning America comment son fils George avait dépensé 16 293,10 $ l’été dernier en achats intégrés dans son jeu vidéo mobile préféré.

L’expérience est révélatrice et choquante à parts égales, et c’est que Jessica elle-même a expliqué comment son plus jeune fils avait effectué des frais récurrents sur sa carte de crédit, tous pour acheter des bagues dans le jeu Sonic Forces afin d’avancer davantage et de le faire. plus rapide grâce aux power-ups.

En fait, cette mère a signalé jusqu’à 12 frais de 106,34 $ le même jour, avec d’autres frais de 53,16 $ et plusieurs autres dans une fourchette de 200 $ à 600 $, tous compatibles avec les packages de contenu intégré à l’application du populaire jeu SEGA. .

Les déclarations de Jessica Johnson devraient servir d’avertissement :

En tant que mère de jeunes enfants, je pensais qu’il était important que les autres parents le sachent. C’était malheureux parce que nous étions tous dans une pandémie, nous travaillons tous à domicile et nous travaillons très dur pour divertir nos enfants pendant que nous faisons notre travail professionnel. Parfois, nous sommes enclins à dire : « Tiens, prends l’iPad ». Je pense que c’était un échec, clairement, du moins d’après mon expérience.

De toute évidence, la femme a informé sa banque de l’activité dès qu’elle a pu le savoir, et compte tenu de la réponse de confirmation l’informant qu’elle serait responsable des dépenses, elle a essayé de contacter directement Apple et SEGA pour leur dire ce qui s’était passé.

SEGA ne lui a toujours pas répondu, plusieurs semaines plus tard, mais heureusement pour elle, le géant de Cupertino a accepté de rembourser une partie de son argent, pas moins de 10 553,86 $, mais sans préciser pourquoi spécifiquement ce montant et en informant simplement que les frais qui ont été identifiés ont été remboursés.

Jessica Johnson a ajouté qu’elle avait un mot de passe défini sur l’iPad, bien qu’elle pense que ses paramètres étaient incorrects pour partager l’appareil avec un enfant, permettant apparemment des achats en saisissant un mot de passe à usage unique que son fils George savait utiliser.

Sans aucun doute, la nouvelle est assez intéressante et très révélatrice, surtout pour que les parents avec de jeunes enfants évitent de prêter leurs propres smartphones avec toutes leurs données à des enfants plus jeunes, du moins sans surveillance constante… Que se passerait-il si cela se produisait en France ? ? La banque va-t-elle nous aider ? Est-ce qu’Apple ou Google ?

