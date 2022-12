Twitter ne prend plus en charge les numéros Google Voice pour 2FA

Depuis la semaine dernière, Twitter semble avoir abandonné la prise en charge de l’authentification à deux facteurs (2FA) par SMs à l’aide de numéros Google Voice.

Lorsque le changement a été mis en œuvre pour la première fois la semaine dernière, il n’y avait pas de véritable message d’erreur après avoir saisi votre nom d’utilisateur/e-mail et votre mot de passe lors de la connexion à Twitter (comme lors de la configuration de nouveaux appareils). Les utilisateurs se sont retrouvés avec une case vide à l’écran qui n’expliquait pas ce qui se passait.

Heureusement, si vous étiez déjà connecté sur un autre appareil, vous pouvez désactiver « Message texte » 2FA depuis Paramètres> Sécurité et accès au compte> Sécurité> Authentification à deux facteurs (en supposant que d’autres méthodes soient activées et continuez à utiliser Twitter).

D’après divers rapports de notre équipe, il est clair que le point commun de ces échecs de connexion 2FA est l’utilisation de Google Voice. Lors des tests d’aujourd’hui, essayer de réactiver un numéro Voice pour 2FA entraîne l’erreur suivante : « Nous ne pouvons pas enregistrer ce numéro de téléphone pour le moment. »

Après avoir supprimé ce numéro d’un compte et essayé de le rajouter, Twitter indique : « Ce numéro de téléphone ne peut pas être enregistré. Essayez plutôt de vous inscrire par e-mail. Tout a fonctionné normalement avec un numéro de transporteur régulier. Twitter devrait faire un meilleur travail avec les messages d’erreur.

Pendant ce temps, Google Voice n’est plus pris en charge pour Twitter 2FA pourrait faire partie de la bataille de l’entreprise avec les comptes de robots sur la plate-forme. Le PDG Elon Musk a déclaré que c’était une grande priorité, tandis que les rapports de Platformer ont détaillé comment un effort initial pour éliminer le spam s’est retourné contre lui :

Mais plutôt que de travailler pour éliminer les contrevenants individuels, la société a identifié les réseaux mobiles associés à de grands réseaux de spam dans des pays spécifiques et a empêché les utilisateurs qui s’appuyaient sur ces réseaux de recevoir des SMs de Twitter, ce qui a eu un impact sur les personnes avec une authentification à deux facteurs. Ensuite, il a complètement bloqué le trafic de ces transporteurs.

Pendant ce temps, Musk sur Twitter Spaces a déclaré hier soir :

Fondamentalement, il y a des opérateurs de télécommunications qui ne sont pas très honnêtes là-bas, dans d’autres parties du monde, qui jouaient essentiellement avec le système. Et courir comme des SMs d’authentification à deux facteurs encore et encore, et créer simplement un million de comptes de bot pour littéralement exécuter l’onglet afin que Twitter les envoie par SMs. Twitter leur verserait simplement des millions de dollars.