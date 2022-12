Tous les OPPO à partir de 2023 auront jusqu’à 5 ans de support

OPPO annonce que ses mobiles auront jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité, en plus de confirmer que l’arrivée de ColorOS 13 a été un succès.

OPPO améliore sa politique de mise à jour et promet jusqu’à 5 ans de support.

OPPO vient d’annoncer que tous ses téléphones auront 5 ans de mises à jour de sécurité à partir de 2023. C’est une excellente nouvelle du constructeur chinois, qui améliore la politique de support de ses terminaux. De plus, la société assure quatre mises à jour majeures de ColorOS, sa couche de personnalisation.

En plus de confirmer ce changement de stratégie, OPPO a assuré que l’atterrissage de ColorOS 13 a été le plus rapide de toute son histoire, aucune version du système d’exploitation n’avait atteint les téléphones mobiles OPPO en si peu de temps que celle-ci. Sans aucun doute, c’est une très bonne nouvelle pour l’entreprise, qui fait un pas en avant pour rattraper les fabricants comme Samsung.

OPPO étend sa politique de support à 5 ans

Lors de l’achat d’un nouveau mobile, vous devez tenir compte des années d’assistance offertes par l’entreprise. De cette façon, vous vous assurerez que le téléphone est un bon achat pour l’avenir, car il recevra des mises à jour avec les améliorations nécessaires pendant une longue période.

Il semble que les mobiles OPPO seront un achat de support encore meilleur à partir de 2023, car la société vient de confirmer qu’ils auront jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité. De plus, il garantit également que vos smartphones bénéficieront de quatre mises à jour majeures du système d’exploitation, offrant ainsi l’une des meilleures politiques de support du marché.

Tous les téléphones OPPO qui seront mis à jour vers Android 13 et ColorOS 13 en novembre

Quant au support d’un terminal, non seulement les années de mises à jour comptent, mais aussi la rapidité avec laquelle il recevra les nouvelles versions. OPPO s’est également récemment amélioré à cet égard, faisant de l’intégration de ColorOS 13, sa nouvelle couche de personnalisation, la plus rapide de son histoire.

Depuis son lancement le 18 août 2022, ColorOS 13 a atteint 33 smartphones OPPO, devenant ainsi la mise à jour la plus rapide et la plus importante de l’histoire de l’entreprise. Dans le même espace de temps -4 mois-, ColorOS 12 avait atteint la moitié du nombre de terminaux que ColorOS13.

La nouvelle couche de personnalisation d’OPPO est dotée de nouvelles fonctionnalités telles que la fonction « Omoji », avec laquelle vous pouvez créer un avatar personnalisé qui vous accompagnera tout au long de votre expérience avec le téléphone. Il met également en évidence l’existence de l’outil « Auto Pixelate », qui déforme automatiquement les noms et les photos de profil dans les captures d’écran afin que nous puissions les partager sans craindre de publier des données privées.

