Le moteur de recherche Google teste la fonction que nous attendions tous

Cette nouvelle fonctionnalité du moteur de recherche Google s’appelle « Recherche vidéo » et elle nous permettra de rechercher tout ce qui est mentionné dans une vidéo.

Google Search travaille sur une fonctionnalité que nous attendions depuis longtemps

Google dispose d’un écosystème complet de ses propres applications au sein desquelles nous devons mettre en évidence des services tels que Gmail, Google Maps ou Google Keep, mais, sans aucun doute, la grande application G que nous utilisons le plus quotidiennement est son moteur de recherche et, pour cette raison , Cela a reçu une série d’améliorations ces derniers temps afin de ne pas être en reste par rapport à d’autres plateformes telles que TikTok, qui est de plus en plus utilisée par les jeunes utilisateurs pour effectuer toutes sortes de recherches.

En ce sens, Google vient d’annoncer via son blog officiel en Inde qu’il teste une nouvelle fonction dans son moteur de recherche qui va changer notre façon de chercher.

Voici comment fonctionnent les « recherches de vidéos »

Google a commencé à effectuer une série de tests en Inde et aux États-Unis de la nouvelle fonction de son moteur de recherche appelée « Video Search », qui nous permettra de rechercher des informations sur tout ce qui est mentionné dans une vidéo.

Ainsi, à partir de maintenant, lorsque vous lisez une vidéo à partir du moteur de recherche Google, un bouton avec le titre Rechercher dans la vidéo apparaîtra et lorsque vous appuyez dessus, une barre de recherche apparaîtra avec laquelle vous pourrez localiser tout élément qui s’y trouve.

Il vous suffit d’écrire le mot-clé de ce que vous recherchez et tous les résultats associés seront affichés en bas.

De plus, dans ces résultats de recherche, il existe également des liens directs vers la minute exacte de la vidéo dans laquelle ce que vous recherchez est mentionné.

6 nouvelles fonctions utiles du moteur de recherche Google qui arriveront très bientôt sur votre mobile

Cette nouvelle fonction du moteur de recherche Google n’est disponible, pour le moment, qu’aux États-Unis et en Inde et uniquement en anglais, bien que Google ait déjà confirmé qu’il l’étendrait à plus de régions et à plus de langues au cours des prochains mois. Nous ne savons toujours pas quand cette fonctionnalité du moteur de recherche Google arrivera en France, mais Netcost-security.fr vous tiendra informé de tout nouveau développement qui pourrait survenir.

