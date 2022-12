13 conseils de Google pour planifier un voyage et être plus productif avec votre mobile

Google passe en revue les meilleurs conseils qu’il nous a donnés au cours de cette année 2022, et la vérité est qu’ils sont extrêmement utiles.

Google veut vous aider à être plus productif en recueillant ses meilleurs conseils cette année.

Bien qu’il reste encore quelques jours avant la fin de 2022, Google regarde déjà en arrière pour compiler les meilleurs conseils qu’il nous a donnés tout au long de 2022. La vérité est que les recommandations de l’entreprise sont toujours utiles. Par exemple, il nous a aidé à améliorer notre Wi-Fi à la maison avec 5 conseils très utiles. Dans ce cas, Google se concentre sur nous donner 13 conseils pour planifier un voyage et être plus productif avec le mobile via un article de blog.

D’une part, l’entreprise souhaite nous aider à faciliter la planification d’un voyage en utilisant certains de ses outils, tels que Google Flights. Lorsqu’il est temps d’être productif, nous proposons également une grande variété de fonctionnalités disponibles dans des services tels que Google Agenda et Gmail. Voyons en quoi consistent ces meilleurs conseils de 2022.

Conseils Google pour planifier un voyage

Si vous souhaitez planifier un voyage à l’aide de votre mobile, plusieurs outils Google sont à votre disposition et peuvent vous être d’une grande aide. Plus précisément, ce sont les 5 conseils que l’entreprise nous propose.

Trouvez des vols moins chers avec Google Flights

Avec Google Flights, vous pouvez trouver des vols très bon marché en utilisant le suivi des prix de la plateforme. Cette fonction analyse les prix du vol que vous recherchez, à la fois dans le passé et dans le futur, afin que vous puissiez trouver la date qui vous convient le mieux pour voyager. Vous pouvez voir ces informations sous la forme d’un tableau des prix ou avec le calendrier proposé par Google Flights.

Si vous ne voulez manquer aucun changement du prix du vol que vous souhaitez réserver, il vous suffit d’activer le suivi pour que Google vous avertisse lorsque le prix baisse. Cela peut être à la date précise que vous recherchez ou à n’importe quelle date dans les mois à venir.

Découvrez à quel point la zone que vous souhaitez visiter est bondée

Google vous conseille d’utiliser Google Maps pour savoir combien de personnes se trouvent dans un lieu. Si vous prévoyez de visiter l’un des musées les plus populaires d’une ville, mais que vous ne souhaitez pas rencontrer beaucoup de monde pour rendre votre visite plus confortable, recherchez son nom dans Maps. Cliquez sur le résultat et vous verrez un graphique à barres qui montre l’afflux de personnes en fonction de l’heure de la journée.

Promenez-vous avec Street View pour trouver des trésors cachés

Rien de mieux que Street View pour explorer la ville que vous allez visiter lors de votre prochain voyage comme si vous y étiez déjà. Vous verrez les images au niveau de la rue, ce qui vous permettra de découvrir ces joyaux cachés de la ville qui ne vous avaient été recommandés dans aucun guide.

Ajouter automatiquement votre carte d’embarquement à Google Wallet

Si vous avez un mobile Google Pixel, vous pouvez automatiquement ajouter votre carte d’embarquement à Google Wallet en faisant simplement une capture d’écran. Dans la notification de capture, vous trouverez le bouton « Ajouter à Google Wallet », appuyez dessus pour que la carte d’embarquement apparaisse dans Google Wallet et à partir de là, vous puissiez facilement l’utiliser.

Adaptez la température de la maison lorsque vous êtes absent

Google a un thermostat Nest qui peut réguler automatiquement la température de votre maison. Pour ce faire, vous devez le connecter au chauffage et à la climatisation via Google Home. À l’aide de la localisation et du capteur de mouvement de votre téléphone, le thermostat détecte que vous n’êtes pas chez vous et n’allume pas le chauffage ou la climatisation afin que vous ne gaspilliez pas d’énergie sans raison.

Conseils Google pour être plus productif

L’une des grandes motivations de Google est d’améliorer ses applications avec de nouveaux outils qui aident les utilisateurs à être plus productifs, à mieux travailler et à gagner du temps. Pour y parvenir, il recommande ces 8 conseils.

Créer des routines avec Google Assistant

Les routines de Google Assistant sont très utiles pour effectuer une série d’actions automatiquement avec une simple commande vocale. Par exemple, vous pouvez programmer le chauffage pour qu’il s’allume, que votre téléphone sonne et que l’assistant vous annonce les dernières nouvelles lorsque vous dites « Hey Google, bonjour » chaque matin.

Utiliser le mode focus dans Google Agenda

Les comptes Google professionnels et scolaires ont la possibilité d’activer le mode focus dans Google Agenda. À quoi ça sert? Pour pouvoir vous concentrer pleinement sur les tâches qui vous attendent, en évitant les distractions que le calendrier peut vous causer. Pour ce faire, il rejette automatiquement les rendez-vous et événements programmés pour l’heure à laquelle vous avez activé le focus time.

Annuler les e-mails envoyés accidentellement

Il est tout à fait normal que vous fassiez une erreur lors de l’envoi d’un e-mail dans Gmail, il est donc apprécié que le service dispose d’un outil spécifique pour résoudre le problème. Pour ces occasions, Gmail dispose d’un bouton « Annuler » qui, comme vous pouvez l’imaginer, vous permet d’annuler l’envoi du courrier avant qu’il n’atteigne le destinataire. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que cette option n’est disponible que pendant les 30 secondes suivant l’envoi de l’e-mail.

Prendre des mesures de sécurité lors de l’utilisation de Gmail

Gmail est une plate-forme de messagerie par laquelle de nombreux spams et escrocs peuvent vous atteindre qui ne souhaitent obtenir que vos données personnelles et, plus sérieusement, accéder à votre compte bancaire. Pour éviter ces dangers, Google vous recommande de prendre des précautions contre les e-mails qui vous informent que vous avez gagné un tirage au sort, qui vous demandent de l’argent au nom d’associations caritatives et même ceux qui se font passer pour votre banque.

Restaurer rapidement la fenêtre Chrome que vous avez fermée

L’une des meilleures astuces que Google nous donne est celle qui nous permet de restaurer rapidement la fenêtre que nous venons de fermer par erreur, ainsi que tous les onglets que nous y avions ouverts. Il vous suffit de faire Control/Command + Shift + T pour faire réapparaître la fenêtre et reprendre vos recherches en quelques secondes.

Suivez en temps réel la livraison des plats que vous avez commandés

Google nous recommande également d’utiliser Google Maps pour voir en direct l’état de la livraison de nourriture que nous avons commandée. Avec Maps, nous pouvons savoir exactement à quelle heure la nourriture arrivera, nous pouvons donc mieux nous organiser pour ne pas être au milieu d’une réunion de travail.

Définissez votre emplacement et vos heures de travail dans le calendrier

Si vous travaillez habituellement à des heures ou à des endroits différents, Google vous conseille d’ajouter les informations à votre calendrier afin que les autres utilisateurs puissent les voir. De cette façon, ce sera beaucoup plus facile lors de l’organisation de réunions, en particulier lorsque vous avez des participants dans différents fuseaux horaires.

Faire un test de sécurité complet

Enfin, Google souhaite que votre présence en ligne soit la plus sécurisée possible, et pour cela, il souhaite que vous effectuiez un test de sécurité complet qui détecte les éventuelles défaillances ou faiblesses de votre compte. Accédez au site Web d’test de la sécurité de Google et passez en revue les conseils que l’entreprise vous propose.

