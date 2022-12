Ces Samsung Galaxy 2020 haut de gamme reçoivent une mise à jour majeure

Les Samsung Galaxy S20 sont mis à jour avec des améliorations de stabilité et de sécurité et avec le nouveau mode de maintenance.

Toute la série Samsung Galaxy S20

En plus des mises à jour de sécurité mensuelles et des mises à jour du système d’exploitation Android, Samsung publie généralement d’autres mises à jour mineures sur certains de ses téléphones les plus importants.

En ce sens, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra reçoivent une mise à jour qui comprend une série de nouveautés vraiment intéressantes.

Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur le Galaxy S20 avec cette nouvelle mise à jour

Après avoir récemment mis à jour le Samsung Galaxy S20 avec le correctif de sécurité de décembre 2022, Samsung a maintenant commencé à déployer une nouvelle mise à jour de ces terminaux avec la version du firmware G98XXUFGVL5, qui comprend une série d’améliorations de stabilité et de sécurité et, surtout, le nouveau mode de maintenance.

Le mode maintenance est une fonction que le géant coréen a annoncé fin octobre comme l’une des nouveautés de One UI 5.0, mais comme tous les appareils qui ont été mis à jour vers Android 13 ne l’ont pas reçu, Samsung a décidé de l’implémenter dans une mise à jour ultérieure. .

Cette nouvelle mise à jour est actuellement déployée sur Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra en Allemagne et en Suisse et devrait être déployée dans d’autres régions européennes au cours des prochains jours.

Si vous possédez l’un des Galaxy S20 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que les modifications soient appliquées.

