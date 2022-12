Ce Samsung Galaxy de trois ans reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de décembre est déjà déployée sur les Samsung Galaxy Note 10 en France avec la version de firmware N770FXXS8HVL1.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite reçoit également la mise à jour Android de décembre

Samsung continue de mettre à jour tous ses téléphones avec le dernier correctif de sécurité Android et cela inclut également les terminaux de sa gamme Galaxy Note éteinte.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, le géant coréen déploie désormais également la mise à jour Android de décembre 2022 sur le Galaxy Note le plus sobre de 2019, le Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est mis à jour avec le correctif de sécurité de décembre

Como nos confirman desde SamMobile, Samsung ha comenzado a liberar, hace unos días, la actualización Android de diciembre en los Samsung Galaxy Note 10 Lite de Francia y se espera que este nuevo software vaya llegando al resto de países europeos a lo largo de los próximos jours.

Cette nouvelle mise à jour est déployée avec la version du firmware N770FXXS8HVL1 et apporte le correctif de sécurité de décembre 2022 au Galaxy Note 10 Lite, qui corrige un total de 93 vulnérabilités de sécurité, dont 67 proviennent de Google et les 26 restantes. Ils proviennent de Samsung, il résout une série d’erreurs précédemment détectées et améliore les performances de l’appareil.

Samsung a sorti le Galaxy Note 10 Lite en décembre 2019 avec One UI 2 basé sur Android 10, au début de l’année dernière, il a été mis à jour vers Android 11, début 2022, il a été mis à jour vers Android 12 et il y a moins d’un mois, il reçu Android 13 avec One UI 5.0.

Si vous avez un Samsung Galaxy Note 10 Lite et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.

