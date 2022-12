Les téléphones portables à batteries amovibles pourraient revenir : l’Union européenne vote en leur faveur

Après le chargeur USB Type-C, l’Union européenne est toujours dans le coup et veut désormais des batteries amovibles (et facilement remplaçables) pour tous les produits électroniques.

Un Galaxy S10+ modifié par un bricoleur, avec une batterie de 14 000 mAh !

Il y en a eu beaucoup moins en 2022, mais la tendance est déjà à la baisse depuis des années et seuls 9 smartphones ont été lancés avec une batterie amovible en 2021, ce que l’Union européenne ne semble pas trop aimer en termes écologiques et de durabilité.

En tout cas, nous n’allons pas vous dévoiler l’Amérique car c’est quelque chose qui avait déjà été annoncé depuis Bruxelles, et c’est que si les termes de la norme qui impose la mise en place de l’USB-C comme seul connecteur de charge pour tout Les produits électroniques vendus étaient en discussion Sur le Vieux Continent, la Commission européenne anticipait déjà davantage de réglementations pour augmenter la durée de vie de nos appareils et ainsi tenter de limiter les déchets électroniques.

Et nous avons déjà le premier ici, car comme nous l’ont dit nos amis de xda-developers, il semble que les techniciens de l’Union européenne travaillent déjà avec la nouvelle réglementation concernant les batteries, qui doivent être remplaçables par l’utilisateur, garantissant ainsi que le composant le plus délicat d’un appareil mobile peut être facilement remplacé sans passer par un service technique et sans avoir à envisager un changement de smartphone.

L’UE devient sérieuse : elle exigera de meilleures batteries, 5 ans de pièces de rechange, 3 ans de mises à jour Android, etc.

Évidemment, pour l’instant, nous ne parlons que d’ordinateurs portables et de smartphones, pas de portables ou d’appareils à ouverture difficile ou avec une conception compliquée pour la batterie, et nous ne savons pas comment cela affectera la conception des terminaux, mais l’UE semble être sérieux au sujet de transformer nos appareils électroniques en produits plus durables.

Nous disons cela parce que les smartphones ont fini par devenir des sandwichs de verre et de métal avec des constructions monocoques qui devraient être complètement retouchées, adoptant sûrement des matériaux plastiques, des coques arrière ou des conceptions modulaires étranges comme celle de ce LG G5 & Friends qui est tombé sur son propre poids .

Avons-nous vraiment besoin ou voulons-nous que nos précieux et immaculés smartphones soient échangés contre de nouveaux designs avec une coque arrière en polycarbonate qui permet d’accéder à la batterie ? Peut-être qu’un emplacement pour la batterie similaire à celui de la nano-SIM permettrait d’adopter la norme sans altérer les conceptions des smartphones les plus « top ».

Quoi qu’il en soit, le fait est que sans entrer dans des appareils ou des produits spécifiques, il semble que l’idée générale de la Commission européenne est que tous les types de batteries vendus en Europe sont plus faciles à retirer et à remplacer, donnant également au consommateur beaucoup plus d’informations sur les batteries de vos produits grâce à des étiquettes et des codes QR qui montreront la capacité, les performances, la durabilité, la composition chimique et les options de recyclage et de remplacement disponibles.

Le nouveau règlement établira également des niveaux minimaux de matériaux recyclés nécessaires pour les batteries produites et vendues en Europe, fixant un minimum de 16 % de cobalt recyclé, 85 % de plomb, 6 % de lithium et 6 % de nickel. Ce point est sans aucun doute intéressant, car il forcera un modèle d’économie plus circulaire déjà en phase de production, sans impliquer l’utilisateur lui-même.

Il y a de nombreux détails à peaufiner et de nombreux mois à légiférer, bien qu’il soit déjà question d’appliquer de nouvelles réglementations même pour la durabilité des batteries de nos véhicules, tant celles pour le démarrage ou l’éclairage des voitures conventionnelles que les accumulateurs d’énergie de Véhicules électriques ou véhicules de mobilité personnelle, ainsi que tout autre produit électronique qui intègre une batterie de n’importe quelle composition.

Les fabricants auraient un minimum de 42 mois pour s’adapter à la réglementation une fois la loi approuvée, donc le défi de modifier leurs conceptions aura une période acceptable dans laquelle des solutions doivent être pensées et mises en œuvre pour remplacer facilement une batterie dans n’importe quel produit.

Il sera amusant de voir comment le marché le prend et quelles solutions Samsung, Apple et le reste des géants adoptent pour ne pas pénaliser le design et/ou les matériaux de leurs appareils.

