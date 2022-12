OPPO va dépenser un million pour améliorer OnePlus

Dans la semaine de l’OPPO INNO Day 2022, il y avait aussi des nouvelles dans la clé OnePlus : l’entreprise recevra une injection d’un million de dollars pour revenir aux origines et convaincre ses fans.

OnePlus entame une nouvelle aventure prometteuse avec OPPO, qui prévoit d’investir des millions pour convaincre à nouveau les fans de la marque.

La semaine dernière, OPPO INNO Day 2022 a été célébré avec la présentation du Find N2 et du Find N2 Flip, déjà devenus les meilleurs pliables de toute l’industrie mobile à part entière.

En parallèle, une entreprise qui opère désormais sous l’égide d’OPPO avait également des choses à célébrer, à savoir que OnePlus avait neuf ans, déjà fusionné et intégré à OPPO à cent pour cent, profitant de la nomination pour anticiper un avenir des plus prometteurs .

Changement de cap pour un OnePlus qui reviendra à ses origines en cherchant à convaincre ses fans, en partie grâce aux 10 000 millions de yuans qui tomberont grâce à OPPO.

14 questions et réponses (fuites) sur la fusion entre OPPO et OnePlus

Et c’est que oui amis, malgré ce que cela puisse paraître, OPPO ne veut pas laisser OnePlus devenir l’ombre de ce fabricant de tueurs phares qu’il était autrefois, alors les deux sociétés annoncent une nouvelle alliance stratégique à travers laquelle OPPO investira pas moins de 1,430 million de dollars pour améliorer OnePlus au cours des trois prochaines années.

Il a été annoncé sur Weibo par OnePlus lui-même, qui a fait état d’un changement de cap après les derniers revers d’un marché qui n’a pas trop bien pris la dérive de la firme du « ne jamais s’installer », dernièrement plus proche des flagships que des flagship killers chez moins avec leurs téléphones les plus efficaces.

Comme vous le verrez, l’idée de OnePlus semble être de revenir aux origines et de ne pas tellement s’écarter de l’identité de la marque, quelque chose que nous applaudissons avec ferveur, et c’est que OnePlus veut se rapprocher de son esprit initial. et ainsi regagner la confiance de ses utilisateurs et fans.

On parle d’une nouvelle stratégie de « double marque » qui promet que OnePlus sera à la pointe de la technologie en développant les smartphones les plus performants, mais en même temps le constructeur vendra avec « zéro marge bénéficiaire nette » pour être plus compétitif que d’autres et approchent presque toutes les poches.

La nouvelle stratégie « double marque » proposée par OnePlus nous promet des smartphones de la meilleure qualité et des fonctionnalités maximales, bien que moins chers et plus attractifs car la marge bénéficiaire nette reste à zéro.

Non seulement cela, et c’est que les mobiles OnePlus seront vendus en Chine exclusivement en ligne, exactement comme lorsque Pete Lau et Carl Pei ont créé l’entreprise, mais avec l’avantage supplémentaire du muscle d’OPPO, puisque tout utilisateur OnePlus pourra réparer son smartphone auprès de n’importe quel service après-vente OPPO dans votre pays d’origine.

Autre fait notable, la reprise de l’application dédiée à la communauté OnePlus, dont l’objectif sera d’attirer à nouveau la scène agitée qui a fait grandir le constructeur à ses débuts en discutant et partageant des avis sur ses tueurs phares.

Un mouvement sans aucun doute intéressant dans ce scénario, dans lequel il reste à vérifier si OnePlus est effectivement toujours présent en ligne sur les marchés internationaux ou reste exclusivement en Chine afin de ne pas cannibaliser les ventes de mobiles OPPO, qui sont désormais officiellement vendus dans nos pays attaquant aux meilleurs produits de l’industrie.

