Google vient d’ajouter un Easter-egg spécial Coupe du monde : vous pouvez donc l’activer

Google commémore la finale de la Coupe du monde au Qatar avec un « Easter Egg » qui fera particulièrement tomber les fans argentins sous le charme.

Google rend hommage au champion du monde de football du Qatar avec cet Easter-egg.

La Coupe du monde au Qatar s’est terminée dimanche 18 décembre, mais les fans de football ont encore la gueule de bois après le grand match qui a eu lieu entre l’Argentine et la France. Google n’a pas encore oublié la fin de la Coupe du monde de football, car ils ont ajouté un Easter-egg très spécial dont les fans de l’équipe d’Argentine tomberont particulièrement amoureux.

Et ce n’est pas pour rien, Google doit beaucoup remercier la Coupe du monde au Qatar. Comme l’explique Sundar Pichai, PDG de la société, le 18 décembre, Google Search a enregistré le plus grand nombre de recherches au cours des 25 années de vie du moteur de recherche. Maintenant, pour commémorer la victoire de l’Argentine et aussi cet incroyable record, Google intègre un « Easter Egg » que vous pouvez facilement trouver.

Vous pouvez donc trouver l’Easter-egg de la Coupe du monde sur Google

Quelques jours se sont écoulés depuis la clôture de la Coupe du monde au Qatar 2022, mais on parle encore -et beaucoup- de la finale de dimanche. Quand il a semblé que l’Argentine avait gagné le match, la France renaît de ses cendres avec un énorme Mbappé pour prolonger le match. Vous connaissez déjà la fin : la victoire épique de l’Argentine aux tirs au but. Maintenant, Google se joint à la fête avec un Easter-egg que nous pouvons trouver en effectuant certaines recherches.

Comme vous pouvez l’imaginer, pour voir le « Easter Egg » de la Coupe du monde préparé par Google, vous devez rechercher des termes liés à la compétition ou à l’équipe gagnante. Recherchez simplement « Argentine », « Coupe du monde », « Qatar 2022 » ou « Coupe du monde » pour voir l’animation préparée par Google. Fondamentalement, des feux d’artifice apparaîtront sur votre écran et finiront par dessiner le drapeau de l’Argentine.

Le Réseau de Recherche a enregistré son trafic le plus élevé jamais enregistré en 25 ans lors de la finale de #Coupe du monde Fifa c’était comme si le monde entier cherchait une chose ! – Sundar Pichai (@sundarpichai) 19 décembre 2022

Si vous utilisez le moteur de recherche de votre ordinateur, en bas de l’écran vous verrez deux boutons, un qui vous permet de relancer le feu d’artifice et un autre de partager l’easter egg avec d’autres utilisateurs. D’autre part, dans l’application Google Chrome, nous trouvons un bouton avec l’icône d’un ballon de football. Cela nous donne accès au mini-jeu de football que Google a préparé pour la Coupe du monde au Qatar, qui n’est pas disponible mais affiche les résultats.

L’Easter-egg de Google sert également à célébrer le record atteint par la recherche Google le 18 décembre, jamais autant de recherches n’avaient été enregistrées que le jour de la finale de la Coupe du monde au Qatar. Nous n’avons pas de données précises sur le nombre de recherches, mais nous pouvons imaginer à quel point il a été impressionnant de devenir le plus élevé des 25 ans d’histoire de la recherche Google.

rejoindre la conversation