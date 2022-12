Lorsque vous commandez un MacBook Pro et que vous obtenez des boîtes de nourriture pour chiens

La personne concernée est un Anglais de 61 ans, qui souffre d’une maladie rare et qui a vu comment le service client d’Amazon n’a pas résolu son cas.

Image du nouveau MacBook Pro

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon fait une grave erreur avec certains de ses produits, mais la nouvelle que nous vous apportons crie au ciel. Et ils ne sont pas les seuls, puisque selon 91mobiles, les plateformes e-commerce en général envoient les mauvais articles à leurs clients.

Non seulement cela, mais selon la même source, un client britannique a reçu de la nourriture pour chien au lieu d’un MacBook Pro.Pour cet article, Alan Wood, la victime, a payé 1 200 £. L’ordinateur qui devait arriver était un cadeau pour sa fille, mais à la place, il a reçu deux boîtes de collations pour chiens.

Une erreur grave qui n’a pas été traitée correctement

Une fois que l’homme a vu ce qui était arrivé, il a contacté Amazon pour faire une réclamation. La plate-forme a d’abord refusé d’offrir de l’aide, mais ils ont finalement cédé et ont remboursé intégralement Wood.

L’histoire s’aggrave encore lorsque nous apprenons qu’Alan Wood souffre d’une maladie rare connue sous le nom de syndrome de l’homme de pierre.Cette maladie, en un mot, transforme progressivement le tissu conjonctif et les muscles du corps humain en os.

Wood, un ancien responsable informatique à la retraite, était client d’Amazon depuis deux décennies sans incident. Il est facile d’imaginer le regard sur son visage lorsqu’il a vu ce qui était arrivé au lieu d’un ordinateur coûtant plus de mille euros, ce n’est pas quelque chose à quoi vous vous attendez lorsque vous payez autant pour un produit.

En premier lieu, la victime a pensé qu’il pourrait s’agir d’une erreur qui serait facilement résolue, après avoir parlé avec le service client d’Amazon. Après une première conversation téléphonique, depuis le quai, ils lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas l’aider. Plus tard, il a demandé à rendre l’ordinateur qu’il n’avait pas reçu, mais même après avoir renvoyé la nourriture pour chien, il n’y avait aucune solution apparente.

Selon ce qu’a exprimé Alan Wood, il a passé « plus de 15 heures au téléphone » avec des responsables de différents départements, qui se sont renvoyé la balle. Selon la personne concernée, chaque conversation se terminait de la même manière et ils refusaient d’écouter sa réclamation.

Cependant, un porte-parole d’Amazon interrogé sur la source a précisé qu’ils sont en contact direct avec lui et que tout l’argent sera restitué au client. Quant à Alan Wood, il dit que la situation a été « extrêmement stressante » pour lui compte tenu de son état de santé et qu’il n’achètera plus jamais sur Amazon.

