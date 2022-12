Walgreens accepte-t-il les paiements via Apple Pay ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, tout le monde court dans divers magasins pour s’acheter de nouvelles choses ainsi que des cadeaux pour ses proches. En raison de cette saison des fêtes, tout le monde semble pressé et cela ne fait qu’empirer lorsque vous êtes à la caisse. Tout le monde ne veut pas payer en espèces. Certains préfèrent les modes de paiement tels que les cartes de débit ou de crédit et certains même les options de paiement sans contact.

Étant donné que l’iPhone est l’un des téléphones portables les plus populaires, les gens préfèrent utiliser Apple Pay pour payer tout et n’importe quoi simplement parce qu’il est sûr et facile à utiliser. De plus, il est disponible sur votre téléphone à tout moment, même si vous n’avez pas de portefeuille sur vous. Bien que Walgreens soit un magasin très populaire, beaucoup de gens n’ont qu’une seule question en tête : Walgreens accepte-t-il Apple Pay ? Pour trouver la réponse à cette question, vous pouvez lire la suite.

Walgreens accepte-t-il Apple Pay ?

La réponse courte à cette question est, oui, Walgreens accepte réellement Apple Pay sur leur site Internet ainsi que leurs magasins physiques. La raison pour laquelle ils acceptent Apple Pay est simplement que Walgreens n’a pas son propre portefeuille. Alors oui, vous pouvez facilement faire vos achats chez Walgreens en utilisant Apple Pay et ne vous soucier de rien. Et la meilleure partie de l’utilisation d’Apple Pay chez Walgreens est que vous obtenez une remise en argent de 3 % sur chaque transaction.

Si vous êtes nouveau sur Apple Pay et que vous souhaitez savoir comment configurer Apple Pay, vous pouvez suivre ces étapes.

Comment configurer Apple Pay sur votre iPhone

Avec Apple Pay, vous pouvez payer pour de nombreux services, notamment Apple Music et iCloud +, acheter des applications et des abonnements sur l’App Store, ainsi que l’utiliser pour payer des choses en magasin. Voici comment activer Apple Pay sur votre iPhone.

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone. Maintenant, appuyez sur votre nom en haut. Sélectionnez les médias et les achats suivis de Afficher le compte. L’iPhone vous demandera de vous connecter avec votre identifiant Apple. Une fois connecté, appuyez sur Gérer les paiements. Enfin, appuyez sur Ajouter un mode de paiement. Entrez vos coordonnées bancaires ici et appuyez sur Terminé. Vous avez maintenant ajouté votre compte bancaire à Apple Pay qui peut être utilisé dans les magasins Walgreens et sur le site Web.

Et c’est ainsi que vous pouvez activer Apple Pay sur votre iPhone et l’utiliser pour effectuer des paiements partout où Apple Pay est accepté.

Comment utiliser Apple Pay sur l’application Walgreens

Si vous êtes quelqu’un qui préfère faire ses achats Walgreens à la maison via l’application sur votre iPhone, vous pouvez utiliser Apple Pay pour payer vos achats. Voici comment.

Lancez le Application d’achat Walgreens. Assurez-vous qu’il est à jour. Recherchez tous les produits que vous souhaitez acheter dans le panier. Dans la section de paiement, appuyez sur le bouton indiquant Acheter avec Apple Pay. Pour confirmer votre achat, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton latéral de votre iPhone. Et c’est tout ! Le paiement de vos achats a été effectué en utilisant Apple Pay sur l’application d’achat Walgreens.

Comment utiliser Apple Pay dans le magasin Walgreens

Maintenant, si vous faites du shopping dans le magasin physique de Walgreens, vous pouvez suivre ces étapes pour payer vos achats avec Apple Pay.

Lancez l’application portefeuille sur votre iPhone et appuyez deux fois sur le bouton latéral de votre appareil. Vous pouvez maintenant choisir votre carte par défaut ou sélectionner toute autre carte que vous avez ajoutée à Apple Pay pour effectuer l’achat. Alternativement, vous pouvez simplement placer votre iPhone sur le lecteur de paiement sans contact pour effectuer le paiement. Une fois le paiement effectué, l’application Wallet affichera Terminé – indiquant que le paiement a été effectué avec succès.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur l’utilisation d’Apple Pay pour faire des achats dans la boutique Walgreens et sur le site Web de Walgreens. Alors oui, Walgreens accepte Apple Pay pour tous vos achats. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

