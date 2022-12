Xiaomi lance un désodorisant avec plus de 1000 parfums et lumières colorées

Le kit Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine est un désodorisant capable de produire jusqu’à 1 033 parfums différents et doté d’une lumière LED de 16 millions de couleurs.

Voici le Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine Set, un désodorisant avec des milliers de parfums

Tous les 7 jours, Xiaomi met sur le marché un ou deux appareils domestiques intelligents, dont certains sont de nouvelles versions de modèles précédents et d’autres sont de nouveaux produits dans le vaste catalogue du géant chinois.

Cette semaine, nous avons les deux, puisqu’en plus de lancer un nouveau thermomètre intelligent très complet qui coûte moins de 7 euros à changer, la marque chinoise a également présenté son premier désodorisant, un Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine Set qui a plus de 1 000 différents parfums et avec des lumières colorées qui lui donnent un look vraiment sympa.

Ce désodorisant Xiaomi est le complément parfait pour votre salon

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, la firme chinoise vient de présenter dans son pays natal le Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine Set, un désodorisant capable de produire jusqu’à 1 033 parfums différents, dont certains dits « de luxe », dont chacun que nous pouvons configurer avec 10 niveaux de concentration différents.

En ce sens, nous devons souligner que ce désodorisant Xiaomi est livré avec un ensemble de trois cartouches de parfum de remplacement, chacune avec ses 10 niveaux de concentration réglables, à travers lesquels vous pourrez mélanger des parfums et créer le vôtre.

De plus, le Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine Set a un design très minimaliste avec un corps étroit et allongé dans la couleur blanche classique des appareils Mijia et un anneau lumineux sur le dessus capable d’afficher un total de 16 millions de couleurs et qui il dispose de quatre modes différents pour créer l’ambiance souhaitée : éveil naturel, lecture immersive, exercice efficace, relaxation et aide au sommeil.

Ce désodorisant peut être utilisé connecté au courant à l’aide du chargeur inclus dans la boîte ou sans fil grâce à une batterie intégrée qui nous offre jusqu’à 8 heures d’autonomie et, comme le reste des produits de maison intelligente de Xiaomi, peut être contrôlé via le Mijia application.

Ce dictionnaire-crayon Xiaomi est la chose la plus folle que nous ayons vue depuis longtemps

Le Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine Set sera disponible à l’achat en Chine à partir de demain en mode crowdfunding avec une offre de lancement de 369 yuans, soit un peu moins de 50 euros à changer. Après cette offre initiale, cet appareil reviendra à son prix officiel, qui est de 499 yuans, soit environ 67 euros à changer.

