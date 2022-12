Pourquoi il vaut la peine de miser sur les mobiles avec des écrans incurvés selon le PDG de Xiaomi

Le PDG de Xiaomi a fait quelques brèves déclarations défendant la décision de la marque de miser sur un écran incurvé dans le Xiaomi 13 Pro.

Le Xiaomi 13 Pro intègre un écran incurvé dans le cadre de sa conception.

Il y a quelques jours à peine, nous vous proposions tous les détails des Xiaomi 13 et 13 Pro. L’un des détails qui a le plus retenu notre attention dans la version Pro de ces nouveaux appareils, à part les objectifs signés par Leica, était l’inclusion d’un écran incurvé. Cet aspect n’a pas plu à tout le monde, c’est pourquoi un certain niveau de critiques a été adressé à la firme chinoise.

Il n’a pas fallu longtemps à Lei Jun, PDG de Xiaomi, pour défendre sa décision, telle que publiée dans Gizmochina. Le top manager de la marque a proposé une série d’explications que tout le monde ne trouvera probablement pas satisfaisantes.

Une raison simple : améliorer l’apparence du Xiaomi 13 Pro

Selon Lei Jun, la décision d’utiliser un écran incurvé n’a été autre que « mince » le profil du téléphone. Selon le PDG de Xiaomi, un écran plat aurait rendu son flagship trop épais et les utilisateurs n’auraient pas aimé.

Lei Jun n’a pas précisé comment il est possible qu’un écran plat ait eu un tel impact sur l’épaisseur du téléphone. Il est possible que cela fasse référence à la sensation de tenir le téléphone dans votre main, plutôt qu’à l’épaisseur physique du téléphone lui-même. Il ne s’est pas propagé beaucoup plus loin non plus, donc nous n’avons aucun moyen de le savoir.

De manière générale, il semble que la décision d’utiliser un écran incurvé ait été prise pour donner un aspect plus premium au design du Xiaomi 13. Certains utilisateurs préfèrent les écrans plats, mais on ne peut le nier, comme avec le Samsung Galaxy S 22. Ultra, l’écran incurvé contribue à lui donner un look exclusif.

Nous en profitons pour rappeler que le Xiaomi 13 Pro dispose d’un écran AMOLED 2K de 6,73 pouces avec une luminosité allant jusqu’à 1900 nits, la prise en charge du HDR10+ et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. En tant que processeur, il intègre un Qulacomm Snapdragon 8 Gen 2, mémoire RAM entre 8 et 12 Go et stockage interne entre 128 et 256 Go. Les caméras arrière ont des objectifs Leica et un capteur Sony IMX989 de 50 MP comme capteur principal, accompagné d’un autre capteur de 50 MP et d’un ultra grand angle également de 50 MP. La caméra frontale est de 32 MP.

rejoindre la conversation