Certains MacBook 2023 seront fabriqués au Vietnam, franchissant une étape importante chez Apple

Certains MacBook 2023 devraient être fabriqués au Vietnam, alors qu’Apple poursuit ses efforts pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine en tant que base de fabrication.

La production de MacBook pourrait commencer au Vietnam dès mai, selon un nouveau rapport. L’article ne précise pas si le plan fait référence au MacBook Air, au MacBook Pro ou aux deux – mais cette décision franchirait une étape importante dans les plans de diversification d’Apple …

Arrière plan

Nous mettons en garde depuis de nombreuses années sur la nécessité et la difficulté de réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine, mais la pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier. On estime que les perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde ont coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

Apple a progressivement diversifié sa chaîne d’approvisionnement, avec des usines d’assemblage en Inde, au Vietnam, en Indonésie et ailleurs, mais les progrès ont été lents.

Des MacBook 2023 seront fabriqués au Vietnam

Nikkei rapports sur le dernier déménagement.

Apple a fait appel à son principal fournisseur, Foxconn de Taiwan, pour commencer à fabriquer des MacBook dans le pays d’Asie du Sud-Est dès le mois de mai, ont indiqué des sources informées à ce sujet. Apple s’est efforcé d’ajouter des sites de production en dehors de la Chine pour toutes ses principales gammes de produits, mais cela a pris plus de temps pour le dernier, le MacBook, en raison de la chaîne d’approvisionnement complexe nécessaire à la fabrication d’ordinateurs portables.

Les iPads, AirPods et certains modèles d’Apple Watch sont déjà fabriqués au Vietnam.

Franchit une étape importante

Commencer la production de MacBook au Vietnam indiquerait que – pour la première fois – chaque produit phare d’Apple aurait une deuxième base de fabrication, en dehors de la Chine.

Mais surtout, le rapport ne fait aucune mention des volumes de production prévus. Apple fabrique entre 20 millions et 24 millions de MacBook en Chine chaque année, et il est peu probable que la production vietnamienne de 2023 fasse une trop grande différence dans ce domaine, étant donné le temps nécessaire pour augmenter la production en volume.

Apple fait face au même problème avec l’iPhone. Il a considérablement augmenté la production d’iPhone en Inde, y compris le début de l’assemblage de l’iPhone 14 quelques semaines seulement après le début de la production en Chine. Mais selon les estimations actuelles, 95 % des iPhones sont toujours fabriqués en Chine, 80 % de la production mondiale provenant d’une seule usine à Zhengzhou (alias iPhone City).

Le Mac Pro 2023 devrait également être fabriqué au Vietnam

Le Nikkei Le rapport fait suite à un précédent qui indiquait que le Mac Pro 2023 devrait également être assemblé au Vietnam pour la première fois.

Cela a clairement du sens d’un point de vue logistique, étant donné la nécessité de créer une infrastructure de chaîne d’approvisionnement Mac dans le pays, mais indiquerait la fin du fier badge « Made in USA » d’Apple pour le Mac Pro.

Le Mac Pro 2023 devrait également être moins puissant que prévu initialement.

Photo : DLX Media via Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :