Le marteau de Thor sur un mobile: c’est le realme GT Neo 3 le plus spécial

Nous vous montrons, en détail, à quoi ressemble l’édition limitée Thor Love and Thunder du realme GT Neo 3.

Ceci est le realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition

Realme est un fabricant de smartphones qui s’habitue à lancer des éditions limitées de certains de ses terminaux inspirés des personnages les plus emblématiques des mangas et des bandes dessinées.

Ainsi, après avoir lancé à succès l’édition realme GT 2 Neo Dragon Ball et l’édition realme GT Neo 3 Naruto, il répète maintenant avec ce dernier terminal et s’allie à Marvel pour sortir le realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition, un mobile inspiré par le dernier film God of Thunder.

Ceci est le realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition

Grâce aux collègues de GSM Arena, nous avons pu avoir accès au package de vente du realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition, qui se présente dans une boîte noire avec Mjolnir, le marteau de Thor, en gros, le nom du terminal en bas et les logos de realme et du film Thor : Love and Thunder dans le coin supérieur gauche.

Comme vous pouvez le voir dans les images que nous vous laissons sous ces lignes, lorsque vous ouvrez cette boîte, la première chose que vous voyez est un couvercle noir avec Thor de Chris Hemsworth et Mighty Thor de Natalie Portman sérigraphiés. Lors du retrait de cette couverture, nous trouvons le realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition sur le côté gauche et une nouvelle couverture à droite dans laquelle un outil pour retirer la carte SIM se détache sous la forme du Stormbreaker brandi par Thor dans le film .

Si nous retirons l’appareil de sa boîte et soulevons ce deuxième couvercle, nous voyons une petite boîte sur le côté gauche qui contient un étui de protection, les manuels mobiles et quelques stickers de film Marvel et un câble USB Type C et un chargeur d’alimentation 160W sur Le côté droit.

Enfin, si nous soulevons la boîte sur le côté gauche, une médaille avec le dessin du marteau de Thor est révélée, qui porte le nom du terminal et sa devise et quelques lettres sérigraphiées, l’une de Thor et l’autre de Jane Foster.

Les meilleurs téléphones realme de 2022

La bonne partie est que, si vous souhaitez acheter l’édition spéciale Thor Love and Thunder du realme GT Neo 3 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous n’aurez pas à payer plus que pour l’édition standard, puisque les deux coûte 490 euros par mois changer, mais le mauvais côté est que ce terminal exclusif, pour le moment, n’est disponible à l’achat qu’en Inde via le site officiel de realme et le magasin Flipkart.

rejoindre la conversation