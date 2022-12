L’événement le plus exclusif de Google : il se tient au Japon et ils vous louent un Pixel pour photographier les stars

Google propose une astrophotographie avancée avec ses téléphones Pixel, c’est pourquoi il va louer ses téléphones au Japon lors d’un événement exclusif « Night Tour ».

Affiche de l’événement « Night Tour » présentée par Google Pixel au Japon

Quasiment depuis la nuit des temps avec sa famille de mobiles Pixel made by Google, le géant de Mountain View s’est toujours vanté des modes d’astrophotographie et de la possibilité offerte par ses smartphones d’observer le ciel nocturne sans avoir à acheter des accessoires coûteux ou du matériel supplémentaire.

Peut-être pour cette raison, comme nous l’ont dit nos amis de 9to5Google, la société de moteur de recherche a voulu sponsoriser un événement « Night Tour » au Japon avec SoftBank à travers lequel, avec l’achat de votre billet, ils vous loueront un mobile Pixel pour regarder les étoiles et faire de l’astrophotographie depuis un lieu emblématique du pays du soleil levant.

Aussi emblématique et important que le village d’Achi, dans la préfecture japonaise de Nagano, il possède ce lieu à 1 400 mètres d’altitude qui nécessite une balade en gondole d’environ 15 minutes pour l’atteindre, et est considéré comme « le meilleur site de tout le Japon à observer ». les étoiles. »

L’événement ‘Night Tour’ présenté par Google et SoftBank est organisé pour célébrer le début de la saison d’observation, du 24 décembre 2022 au 26 mars 2023, incluant l’accès à ce lieu privilégié et des forfaits spéciaux pour les 100 premiers à réserver votre expérience , qui comprendra la location d’un mobile Pixel, d’un trépied et de vêtements d’hiver pour passer quelques heures à photographier le ciel étoilé.

Images promotionnelles de l’événement ‘Night Tour présenté par Google Pixel’

Les billets coûtent environ 15 $ en moyenne avec différentes périodes disponibles, et bien que Google n’ait pas expliqué comment les utilisateurs pourront récupérer des photos à partir de téléphones Pixel de location usagés, il est probable qu’une sorte de solution Google Drive sera en place pour les télécharger en ligne. et les avoir toujours disponibles.

L’idée est bonne surtout pour promouvoir la fonctionnalité Night Sight des Pixels, bien qu’elle soit évidemment limitée au Japon sans annonces pour d’autres emplacements certifiés Starlite dans plus de pays… Espérons qu’ils portent l’idée sur nos marchés !

