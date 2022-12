Le OnePlus 11 confirme son lancement pour février 2023... et il n'arrivera pas seul

Le OnePlus 11 sera officiellement présenté le 7 février 2023 lors d’un événement dans la ville indienne de New Delhi, au cours duquel les nouveaux véritables écouteurs sans fil de la firme, les OnePlus Buds 2 Pro, verront également le jour.

Alors que nous nous rapprochons de la fin 2022, nous entendons de plus en plus de rumeurs sur des lancements de smartphones qui auront lieu au premier trimestre 2023.

L’un des appareils qui arrivera au début de l’année prochaine est le nouveau produit phare de OnePlus, un OnePlus 11 dont on connaît déjà le design et dont on sait désormais qu’il sera présenté à la société en février 2023.

Alors que le OnePlus 11 devait être lancé ce mois de décembre, la marque chinoise vient de confirmer en publiant l’affiche officielle de l’événement au cours duquel sera présenté le nouveau terminal franchisé de la firme, que nous vous laissons sous ces lignes, que celui-ci sera officiellement présenté en février 2023.

Sur cette affiche, nous pouvons voir que le OnePlus 11 sera lancé lors d’un événement appelé « Cloud 11 » qui se tiendra dans la ville indienne de New Delhi le 7 février 2023.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le nouveau produit phare OnePlus aura un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et le nouveau processeur phare Qualcomm pour le haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2, qui viendra avec jusqu’à 16 Go de RAM de type LPDDR5X et jusqu’à 256 Go de stockage interne de type UFS 4.0.

Au niveau photographique, le OnePlus 11 misera sur un triple module caméra arrière développé en collaboration avec Hasselblad qui sera composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels. capteur avec zoom optique 2 grossissements et un appareil photo selfie de 16 mégapixels.

En cuanto al resto de prestaciones, el OnePlus 11 contará con una gran batería de 5.000 mAh con carga rápida de 100W, con Wi-Fi 6E, con Bluetooth 5.2, con un escáner de huellas en pantalla y con OxygenOS 13 basado en Android 13 como système opératif.

De plus, lors de cet événement, le constructeur chinois présentera également ses nouveaux écouteurs TWS haut de gamme, les OnePlus Buds 2 Pro dont on sait déjà qu’ils seront compatibles avec le codec LDHC et la fonction Google Fast Pair, deux fonctionnalités qui manquaient à leurs prédécesseurs. .

