Motorola ThinkPhone : la marque prépare l’un de ses mobiles les plus exclusifs

Une fuite nous a permis de voir à quoi ressemblera le prochain téléphone de Motorola, qui viendra avec plusieurs fonctionnalités qui pointent vers la convergence avec les ThinkPads de Lenovo.

Le futur téléphone de Motorola, le ThinkPhone, est presque entièrement filtré

Il y a quelques jours à peine, nous vous avons dit que Motorola avait déjà prêt son nouveau produit phare, le Motorola Moto X40 qui, entre autres, se démarquerait pour être le téléphone avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 le moins cher. Ce processeur, entre autres, est appelé à révolutionner la façon dont la photographie mobile est travaillée.

Maintenant, nous avons appris, grâce à The Tech Outlook, que Motorola prépare un nouveau téléphone, le ThinkPhone. Ce téléphone partage une partie de son nom avec les ordinateurs portables de sa société mère, Lenovo. Pour l’instant, quelques rendus et certaines de ses principales spécifications ont été divulgués.

Voici le Motorola ThinkPhone

Le nom de l’appareil, apparemment, est également accompagné de rumeurs. On dit qu’il pourrait être lancé dans le monde entier sous le nom de Motorla Moto Edge Fusion 40, donc ces rendus divulgués et le nom du téléphone pourraient bien correspondre à la version qui va être lancée en Chine en premier lieu.

Pour l’instant, nous savons que le téléphone aura des dimensions de 158,7 x 74,4 x 8,3 mm et que le panneau sera un POLED de 6,6 pouces. Un capteur de 32 MP équipé de l’Autofocus est logé en façade, il disposera d’un châssis en métal et il pèsera environ 189 grammes.

Quant à son arrière, le ThinkPhone aura une couverture faite de ce qui semble être des incrustations de fibre, avec le mot ThinkPhone gravé à l’arrière. Il y a trois caméras à l’arrière : une 50 MP, une 13 MP et une 2 MP qui sert de capteur de profondeur. Là aussi, nous trouvons le flash LED.

Selon la fuite, le ThinkPhone sera équipé des dernières nouveautés en matière de charge sans fil rapide et de transfert de fichiers rapide. D’après ce que nous pouvons voir, le téléphone sera compatible avec les ordinateurs personnels (on imagine le ThinkPad susmentionné), qui peuvent être contrôlés depuis le mobile. Vous pouvez également partager l’écran avec ces ordinateurs, afin d’avoir un multitâche plus fluide. Le téléphone sera également certifié IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

Il se murmure également que le terminal disposera d’une charge rapide de 68 W, qui se fera via un port USB-C. Il offrira également un support pour les réseaux 5G et sera compatible avec Google Assistant. Le capteur d’empreintes digitales sera intégré à l’écran, ainsi qu’un capteur de proximité, une lumière ambiante, un accéléromètre, un gyroscope et un baromètre.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une fuite très complète. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la date de sa présentation, mais on s’attend à ce que ce soit en 2023.

rejoindre la conversation