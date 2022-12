Le Samsung Galaxy S21 FE est mis à jour avec le correctif de sécurité de décembre

La mise à jour Android de décembre 2022 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy S21 FE aux États-Unis avec la version du micrologiciel G990USQS4DVL1.

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit également la mise à jour Android de décembre

Le mois de décembre continue son cours et comme promis, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux avec le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de décembre.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de décembre 2022 sur les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, c’est maintenant au tour du dernier membre de cette série, un Samsung Galaxy S21 FE qui est le dernier haut de gamme abordable lancé sur le marché par la firme coréenne.

La mise à jour Android de décembre est désormais disponible pour le Samsung Galaxy S21 FE

Comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de décembre sur le Samsung Galaxy S21 FE de l’opérateur américain Xfinity Mobile et elle devrait s’étendre à d’autres réseaux du pays américain ainsi qu’à d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur Xfinity Mobile Galaxy S21 FE avec la version de firmware G990USQS4DVL1 et inclut le correctif de sécurité de décembre 2022, qui corrige près d’une douzaine de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige quelques bugs système et améliore les performances du terminal.

Samsung a mis le Galaxy S21 FE sur le marché, avec un certain retard en raison d’une pénurie de puces, plus tôt cette année avec One UI 4 basé sur Android 12, il y a moins d’un mois l’a mis à jour vers Android 13 avec One UI 5 et il doit toujours recevoir à au moins trois autres mises à jour du système d’exploitation, jusqu’à Android 16.

Lorsque cette mise à jour est disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle est déjà arrivée en accédant à la section Mise à jour logicielle située dans le menu Paramètres de votre appareil.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

