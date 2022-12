Le plan Mac Pro signalé pour 2023 serait compréhensible, mais toujours potentiellement préoccupant

Le week-end, Mark Gurman a rendu compte de sa compréhension d’un plan Mac Pro 2023 révisé par Apple. Essentiellement, il pense qu’Apple a abandonné son projet de faire de la machine le Mac ultime, s’appuyant plutôt sur les options d’extension des utilisateurs pour libérer tout le potentiel de la machine.

Dans un sens, c’est un retour au concept original du Mac Pro de première génération en 2006…

Le premier Mac Pro

Laissant de côté la technicité de savoir si le kit de transition du développeur 2005 compte comme le premier Mac Pro, le lancement officiel a eu lieu en 2006.

Le point de vente unique de la machine n’était pas qu’il s’agissait d’une machine incroyablement puissante au point de vente, mais plutôt qu’elle pouvait être configurée pour répondre aux besoins spécifiques de différents clients.

La spécification Mac Pro réelle qu’Apple utilisait comme objectif principal de son marketing était plutôt modeste – et en fait moins puissante que le Power Mac G5 qu’elle a remplacé – mais la société a mis l’accent sur les capacités d’extension par rapport à la puissance de base.

Si vous aviez besoin d’une puissance modeste mais d’une tonne de stockage, pas de problème : ajoutez tous les disques dont vous avez besoin. Si les performances graphiques étaient essentielles, ajoutez les cartes graphiques les plus puissantes. Etc. L’idée était qu’Apple vous vendait une plate-forme solide et flexible à partir de laquelle personnaliser la machine selon vos besoins exacts.

Le Mac Pro dont on ne parle pas

2013 a vu le remplacement du format tour par le fameux design « poubelle ». Cela a effectivement pris l’approche inverse, présenté comme le Mac le plus puissant de la gamme, mais offrant des possibilités d’extension limitées.

Bien que quelque peu bien accueillie à l’époque, la négligence ultérieure d’Apple a fait que la machine est progressivement devenue de plus en plus obsolète et est maintenant largement considérée comme une erreur par l’entreprise.

Le Mac de troisième génération

En 2019, Apple était revenu à une conception de tour basée sur une version mise à jour de la conception originale du Power Mac G5 / Mac Pro de 1ère génération.

Avec cette machine, Apple visait à offrir le meilleur des deux mondes : permettre aux utilisateurs de spécifier une machine incroyablement puissante au point d’achat, combinée à d’excellentes possibilités d’extension (bien qu’avec quelques bizarreries Apple-esque).

Attentes précédentes pour le Mac Pro de 4e génération

Avec le passage tardif à Apple Silicon, la société devait à l’origine poursuivre sur la voie tracée par la machine de 3e génération : un Mac Pro qui serait de loin le modèle le plus puissant de la gamme Mac en standard, tout en offrant également d’excellents options de mise à niveau de l’utilisateur.

Pas plus tard qu’en octobre, Apple aurait testé un processeur à 24 cœurs, un GPU à 76 cœurs, une spécification de mémoire de 192 Go – et un rapport précédent suggérait que le plan pourrait être une puce M2 Extreme offrant un processeur à 48 cœurs, 160 cœurs GPU et 384 Go de RAM.

Plans Mac Pro 2023 récemment annoncés

Cependant, Bloomberg’s Mark Gurman a déclaré au cours du week-end que les plans d’Apple avaient maintenant changé.

Apple a apparemment abandonné son projet de créer un nouveau Apple Silicon Mac Pro avec une puce «M2 Extreme» haut de gamme dotée de 48 cœurs de processeur et de 152 cœurs de processeur graphique. […] La complexité et les problèmes de coût semblent avoir mis ces plans de côté. Gurman dit toujours qu’Apple se prépare à lancer un nouveau Mac Pro avec un M2 Ultra à l’intérieur, avec une conception qui permet l’extensibilité de certains composants, comme la RAM et le stockage.

Cela revient essentiellement au concept original du Mac Pro. Au lieu du Mac le plus puissant de la planète, vous obtenez une boîte que vous pouvez changer en le Mac le plus puissant de la planète. Notamment, comme l’a souligné mon collègue Benjamin Mayo, l’attente révisée rendrait à certains égards la machine moins puissante que son prédécesseur.

Il convient de souligner que 192 Go de RAM seront toujours nettement inférieurs aux 1,5 To de RAM pris en charge par le Mac Pro 2019 de génération actuelle. On ne sait pas non plus comment le GPU à 76 cœurs s’empilera, car le Mac Pro actuel peut théoriquement être configuré avec quatre cartes graphiques internes.

Si c’est correct, c’est compréhensible

Si le rapport est correct, je peux comprendre pourquoi Apple prendrait cette décision. L’impact de la pandémie et de la pénurie mondiale de puces a conduit l’entreprise à lutter pour répondre à la demande de ses produits grand public. Dans cet environnement, dans quelle mesure est-il logique d’allouer une précieuse capacité de production de silicium Apple à une nouvelle super puce avec un tel attrait de niche ?

Financièrement, le Mac Pro en tant que produit n’a probablement aucun sens pour Apple. Bien sûr, si vous maximisez les spécifications, Apple vous envoie une facture pour 52 847,98 $. Mais au moment où vous prenez en compte tout le temps de développement qu’il faut pour créer une telle machine, pour un si petit nombre de ventes par rapport à tout autre produit de la gamme, j’ai du mal à imaginer que l’entreprise gagne beaucoup d’argent avec ce.

Mais serait toujours inquiétant

Mais cela nous ramène à la raison pour laquelle le Mac Pro existe. C’est d’abord un produit « halo » qui met en lumière toute la gamme Mac. Deuxièmement, en offrant aux grands studios de cinéma et aux photographes commerciaux haut de gamme une machine qui répond à leurs besoins incroyablement exigeants, Apple a contribué à faire de la plate-forme Mac dans son ensemble le choix par défaut pour les professionnels de la vidéo et de la photo dans leur ensemble.

Ainsi, même si le Mac Pro n’est peut-être pas important pour Apple en tant que source de revenus, il reste important pour le rôle symbolique et pratique qu’il joue dans l’établissement du Mac comme roi dans des secteurs clés qui rapportent tout un tas de revenus à la société de Cupertino. Tout compromis sur la puissance de la machine pourrait faire plus de mal qu’il n’y paraît à première vue.

C’est mon point de vue – et le vôtre? Pensez-vous qu’il est important qu’Apple envisage de proposer un Apple Silicon Mac Pro moins qu’ultime ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

