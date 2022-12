Ces 2 Xiaomi d’il y a un an sont déjà mis à jour vers MIUI 14

Les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+ commencent à recevoir la MIUI 14 Beta.

Le Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ est mis à jour vers MIUI 14

MIUI 14, la dernière interface personnalisée de Xiaomi basée sur Android 13, a été officiellement lancée plus tôt ce mois-ci avec le nouveau Xiaomi 13 et il y a quelques jours, nous avons pu confirmer quels seront les 11 premiers terminaux de la firme chinoise à recevoir la version stable de ce nouveau logiciel.

Mais avant que cela ne se produise, Xiaomi a déjà commencé à publier la mise à jour de MIUI 14 sous forme bêta sur deux de ses téléphones Redmi de l’année dernière, le Redmi Note 11T Pro et le Redmi Note 11T Pro+.

Les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+ reçoivent MIUI 14 Beta en Chine

Comme ils nous le disent du média chinois IT Home, Xiaomi a commencé à déployer la version bêta de MIUI 14 sur les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+ du pays asiatique.

Cette nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi pour Android comprend une série de nouveautés vraiment intéressantes telles que la disparition de la publicité et des « bloatwares » gênants, l’amélioration de certaines applications natives telles que Horloge, Calendrier, Météo ou Galerie, l’arrivée de dossiers intelligents et quelques nouveaux widgets dans le plus pur style iOS, l’implémentation de la fonction de reconnaissance de texte dans les photos dans l’application Galerie et le retour du mythique coffre-fort d’applications.

Xiaomi n’a pas encore annoncé quand MIUI 14 sera disponible dans le monde, mais tout semble indiquer qu’il commencera à atteindre les premiers appareils de la firme au cours du premier trimestre 2023.

Ils parviennent à installer MIUI 14 sur un Xiaomi d’il y a 5 ans

Si vous avez un mobile Xiaomi, Redmi ou POCO et que vous souhaitez savoir quand il recevra cette nouvelle version du logiciel, nous vous recommandons de consulter la liste que nous avons préparée avec tous les terminaux qui seront mis à jour vers MIUI 14 avec Android 13.

