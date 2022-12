Xiaomi publie son grand nombre de brevets

Xiaomi a révélé le nombre de brevets qu’il a accordés en ce moment, et le nombre est spectaculaire. Le constructeur chinois est déterminé à poursuivre son expansion à l’avenir.

Siège de Xiaomi à Pékin

Nous avons déjà dit à d’autres occasions que Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de téléphones mobiles. Oui, elle fabrique d’excellents appareils, comme le Xiaomi 12 Pro ou la nouvelle Xiaomi Watch S2, mais la marque se lance également sur le marché de la maison intelligente avec sa gamme de produits MIJIA.

Il ne fait aucun doute que l’entreprise chinoise dispose d’un vaste écosystème de produits, couvrant 12 domaines de recherche et développement. Parmi eux se trouvent la technologie 5G, le big data, le cloud computing et l’intelligence artificielle, et entre eux, ils détiennent plus de 29 000 brevets de produits. C’est ce que Xiaomi lui-même a révélé via son portail d’actualités.

Plus de 29 000 produits brevetés

Wang Xiang, partenaire et président de Xiaomi Corporation, a présenté pour la première fois les droits de propriété de l’entreprise au public. Le responsable a déclaré que Xiaomi continuera à proposer des innovations technologiques aux utilisateurs à travers diverses solutions. Son objectif est « de parvenir à une association inaugurale de propriété intellectuelle durable et à long terme et, en fin de compte, de promouvoir l’inclusion de la technologie au profit de la communauté dans son ensemble ».

En septembre 2022, la firme chinoise a dépassé le nombre de 29 000 brevets dans plus de 60 pays à travers le monde. Après 12 ans de développement, le fabricant a étendu ses opérations à plus de 100 marchés à travers le monde.

Aux mêmes dates, sur les plus de 29 000 brevets que détenait Xiaomi, 7 700 n’appartiennent qu’à MIUI et à ses logiciels associés. Elle détient également plus de 700 brevets liés à la technologie de recharge des smartphones. Il s’agit notamment de l’architecture de base des circuits, de la gestion de la sécurité et de l’optimisation.

Tout indique que Xiaomi continuera de miser sur la croissance de son écosystème dans les années à venir. La divulgation de tous ces brevets en témoigne. Il semble également qu’ils aient de grands projets pour MIUI à l’avenir. Il semble qu’ils soient déterminés à prendre la première place parmi les fabricants d’Android, nous verrons s’ils réussissent.

rejoindre la conversation