Ce serait le design des nouveaux Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra

Cette fuite nous montre les premières vraies images des nouveaux fleurons de la firme coréenne.

Le dos des trois membres de la nouvelle série Galaxy S23 en blanc

Au cours des dernières semaines, nous n’avons cessé de recevoir des informations sur les nouveaux terminaux de franchise Samsung, grâce auxquels nous savons déjà que le Galaxy S23 aura une version plus puissante du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Eh bien, une fuite récente du média Slash Leaks vient de révéler le design final des Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Dévoilé les premières vraies images du Samsung Galaxy S23

Tout d’abord, les vraies images filtrées des Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+, que nous vous laissons sous ces lignes, nous montrent que le Galaxy S23 aura un design très similaire à celui de son prédécesseur, mais avec des côtés plus plats et avec quelques des cadres légèrement plus fins et plus longs que le Galaxy S22.

De même, les photographies des trois terminaux confirment que les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ ont un design plus arrondi, alors que dans le cas du Galaxy S23 Ultra c’est plutôt carré et que le Samsung Galaxy S23 Ultra a un écran de 6,8 pouces, par rapport aux panneaux de 6,1 pouces et 6,5 pouces des Galaxy S23 et Galaxy S23 + respectivement.

Concernant l’arrière de ces smartphones, ces images révèlent que tous les trois ont un module de caméra flottant situé dans le coin supérieur gauche de l’appareil, que nous avons vu pour la première fois sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Les fonctionnalités complètes du Samsung Galaxy S23 Ultra ont été divulguées

En ce sens, sachez également qu’une autre fuite du support SamMobile a révélé que Samsung changera de stratégie d’ici 2023 et n’épargnera aucun frais pour mettre sur le marché un smartphone qui, une fois pour toutes, pourra rivaliser face à face avec le Iphone Apple.

