AirPods Max 2, AirPods 4 et AirPods Pro 3 : Voici les dernières rumeurs sur le moment où les attendre

Avec une gamme d’AirPods réussie, il est naturel que les utilisateurs se demandent quand Apple lancera une nouvelle génération d’AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. Rendez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons les dernières rumeurs sur l’attente d’une nouvelle version de chacun de ces produits…

Quand Apple lancera-t-il un nouvel AirPods Max ?

Pour le modèle haut de gamme AirPods Max, qui est sorti fin 2020, Apple n’a pas encore prévu de sortir une deuxième génération.

Les utilisateurs s’attendent à ce qu’Apple annonce un nouveau modèle depuis que la société a publié la prise en charge de la qualité Lossless avec Apple Music en juin dernier et que les AirPods Max ne peuvent techniquement pas jouer dans cette qualité, même via une connexion filaire.

Les AirPods Max à 549 $ devraient rester tels quels pendant un certain temps, mais Gurman de Bloomberg a rapporté en mai qu’Apple ne pourrait prévoir que de nouvelles couleurs pour les AirPods Max :

« Apple n’a que récemment rattrapé la demande pour le produit, et il ne travaille pas actuellement sur une deuxième génération d’AirPods Max, bien qu’il ait envisagé de lancer des variations de couleurs supplémentaires à l’avenir.«

Alors que les AirPods Max viennent d’avoir un an, on ne sait toujours pas si la société mettra un jour à jour ces écouteurs. Un concept a imaginé à quoi pourraient ressembler les AirPods Max 2, avec des fonctionnalités telles que la charge USB-C + MagSafe, un certain niveau de résistance à l’eau et plus de couleurs.

Il est également intéressant de noter qu’Apple travaille sur un codec Bluetooth de meilleure qualité pour la génération actuelle d’AirPods Max. Bien que les améliorations soient plus que bienvenues, Apple devrait mettre à jour le matériel afin que les utilisateurs puissent profiter pleinement de cette technologie.

Avec l’introduction des nouveaux AirPods Pro 2, Apple pourrait préparer une nouvelle puce H2, un ANC amélioré et la nouvelle fonctionnalité de transparence adaptative parallèlement à la prise en charge de Bluetooth 5.3.

Quand Apple lancera-t-il les AirPods 4 ?

Apple a sorti les AirPods 3 en octobre, il y a un an, avec un look similaire à celui des AirPods Pro mais sans les embouts auriculaires.

Ces écouteurs sans fil ne disposent pas du mode ANC ou Transparence, bien que la société affirme qu’ils ont obtenu une augmentation des basses par rapport à leur prédécesseur. Ils disposent également de 6 heures de batterie sur une seule charge et d’un nouveau boîtier de charge MagSafe. Apple a également pris en charge Dolby Atmos avec Spatial Audio avec ces écouteurs.

On ne sait pas quand Apple publiera un suivi des AirPods. Étant donné que la société prépare l’introduction d’un nouveau codec, il est logique que les AirPods 4 prennent en charge Bluetooth 5.3 et le codec LC3 – mais il n’y a pas d’autres rumeurs à ce jour. Il pourrait probablement comporter la nouvelle puce H2.

Quand Apple lancera-t-il les AirPods Pro 3 ?

Les AirPods Pro 2 ne sont sortis qu’il y a quelques mois et, à ce titre, nous n’attendons pas de nouvelle version de si tôt.

Quels AirPods attendez-vous qu’Apple présente ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :