8 nouveaux jeux pour Android que vous ne pouvez pas ignorer

Nous vous recommandons 8 nouveaux jeux du Play Store très intéressants et gratuits en plus !

Chaque semaine, de nouveaux jeux gratuits pour Android de toutes sortes de thèmes arrivent sur le Google Play Store et parmi eux, nous sélectionnons les meilleurs et vous les apportons afin que vous puissiez mettre à jour votre catalogue sans dépenser un sou.

Ainsi, cette semaine, nous avons compilé pour vous un total de 8 jeux récemment arrivés dans la boutique Google, que nous pensons que vous devriez essayer.

Chasseur de zombies Jour J2

Le premier des nouveaux titres du Play Store que nous vous encourageons à essayer est Zombie Hunter D-Day2, un jeu de zombies aux graphismes 3D très réalistes dans lequel votre seul objectif sera de survivre le plus longtemps possible.

Dans ce jeu, vous pourrez collecter un grand nombre d’armes différentes, et en plus, vous ne vous ennuierez jamais car il a des étapes illimitées, dans chacune desquelles vous devrez tuer différents types de zombies, y compris des zombies géants.

Téléchargement gratuit Zombie Hunter D-Day2

Chevaliers dirigeables

Airship Knights est un jeu AFK (« Away From Keyboard ») dans lequel vous devrez piloter un avion et combattre vos ennemis tout en volant dans le ciel. Après chaque bataille, vous devrez retourner à votre base pour améliorer votre avion et rendre votre armée de plus en plus forte.

Airship Knights propose 5 modes de jeu différents :

Arena : 1 – Un mode de jeu solo où vous pouvez créer votre propre équipe de chevaliers, chacun avec ses propres attributs et capacités

Elemental Island : dans ce mode vous devrez combattre le Tigre Blanc, la Tortue Noire, le Dragon Bleu et l’Oiseau Rouge

Dungeon of Souls : cette fois, vous devrez défier le donjon pour améliorer votre armée avec les Templiers

Tour céleste : votre objectif est de conquérir une tour remplie de monstres qui vous révéleront d’intéressants secrets anciens

Temple : dans ce mode de jeu, vous devrez passer les épreuves de la déesse pour gagner la bataille de promotion des capitaines

Télécharger Airship Knights gratuitement

Wordzzle

Wordzzle est un jeu de puzzle de mots addictif où vous devez résoudre un puzzle en plaçant le mot correct sur le panneau à côté du drapeau à damier, mais gardez à l’esprit qu’il n’y a qu’une seule solution correcte.

Télécharger Wordzzle gratuitement

parkour pour animaux de compagnie

Pet Parkour est un jeu de course divertissant dans lequel tu dois choisir un animal de compagnie pour éviter tous les trains qui se présentent à toi tandis que tu récupères des accessoires pour vaincre tes rivaux, des power-ups pour augmenter ta vitesse et des diamants pour débloquer plus d’animaux de compagnie.

Téléchargement gratuit Pet Parkour

Jeux de mission commando de l’armée

Un autre des nouveaux jeux sur Google Play que nous vous recommandons d’essayer est Army Commando Mission Games, un jeu de tir à la première personne avec des graphismes de haute qualité dans lequel vous vous mettrez dans la peau d’un tireur d’élite qui devra diriger un commandement l’armée de votre pays pour abattre les terroristes qui menacent la sécurité de vos citoyens.

Army Commando Mission Games est un jeu hors ligne, ce qui indique que vous pouvez y jouer n’importe où et dans n’importe quelle situation, puisque vous n’aurez pas besoin d’une connexion Internet.

Téléchargement gratuit de jeux de mission commando de l’armée

Tir de galaxie extraterrestre

Alien Galaxy Shooter est un simple jeu de vaisseau spatial dans lequel vous devez éliminer tous les ennemis qui apparaissent devant vous sans vous faire tuer.

Au fur et à mesure que vous jouez, vous améliorez à la fois les armes de votre avion et vos compétences de tireur, ce qui sera nécessaire pour vaincre le boss final de chaque étape.

Télécharger Alien Galaxy Shooter gratuitement

hôtel de poche

Pocket Hotel est un jeu amusant dans lequel vous devrez gérer un hôtel pour le faire grandir et ainsi pouvoir débloquer toute une chaîne d’hôtels. Pour y parvenir, vous devrez atteindre la satisfaction du client, ce pour quoi vous devrez contrôler tous les aspects de l’hôtel tels que le personnel, le nettoyage des chambres ou les fournitures.

Téléchargement gratuit Pocket Hôtel

Jeux hors ligne

Le dernier titre de cette sélection est Offline Games, une compilation de toutes sortes de jeux hors ligne, tels que des jeux de tir, de voitures ou de course, qui vous feront passer un bon moment, même si vous n’avez pas de Wi-Fi à proximité ou ont été à court de données sur mobile.

Téléchargement gratuit de jeux hors ligne

