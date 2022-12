3 tablettes pas chères à offrir ce Noël que je recommande personnellement

Si vous ne savez pas quelle tablette offrir pour Noël et que vous souhaitez qu’elle soit pas chère, ces 3 modèles sont parfaits pour vous.

La tablette est un appareil extrêmement utile pour toutes les utilisations que nous pouvons lui donner. Il sert par exemple à regarder des séries quand on voyage, à prendre des notes en classe, à chercher n’importe quelles questions dans un navigateur web, à consulter les réseaux sociaux et même à jouer à des jeux. C’est donc un cadeau parfait pour ce Noël. Si vous cherchez une tablette pas chère à offrir, ces 3 modèles sont ceux que je recommande personnellement.

Je prévois déjà qu’il s’agit de tablettes créées par Xiaomi, Samsung et realme qui coûtent environ 200 euros, certaines d’entre elles tombent même en dessous de cette barrière. Ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils bénéficient actuellement de remises importantes, ce qui vous permet d’économiser beaucoup d’argent lors de leur achat. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous dire quelles sont les 3 tablettes pas chères que je recommande et pourquoi.

redmipad

L’une des tablettes bon marché que nous aimons le plus est le Redmi Pad, car il a une fiche technique très intéressante et son prix baisse généralement beaucoup. Parmi ses grands atouts figurent l’écran LCD de 10,61 pouces, la résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels) et le taux de rafraîchissement de 90 hertz, ce dernier étant particulièrement important pour les images fluides.

Une autre caractéristique de la tablette Xiaomi est qu’elle est très confortable, tant pour l’épaisseur -7 millimètres- que pour le poids -445 grammes-, vous pouvez la transporter confortablement lorsque vous allez en classe ou en voyage. La puissance est fournie par le processeur MediaTek Helio G99, qui peut exécuter les tâches les plus quotidiennes et même le jeu occasionnel. Si vous avez besoin de plus de mémoire pour installer des applications, vous pouvez l’étendre à l’aide d’une carte microSD.

Meilleures tablettes pour étudiants : 7 modèles pas chers et complets à acheter (2022)

Avec ce Redmi Pad, vous pouvez également prendre des photos et des appels vidéo, car il dispose d’une caméra arrière et d’une caméra frontale, toutes deux de 8 mégapixels. Quant à la batterie de 8 000 mAh, elle promet jusqu’à 21 heures de lecture vidéo, vous pouvez donc utiliser la tablette plusieurs jours sans passer par le chargeur. Il est compatible avec une charge rapide de 18 W, mais le chargeur inclus est de 22,5 W.

Cette tablette est disponible dans les configurations de mémoire 3 Go + 64 Go, 4 Go + 128 Go et 6 Go + 128 Go, bien que la version intermédiaire soit celle dont le prix a le plus tendance à baisser. Vous pouvez acheter le Redmi Pad généralement en vente sur Amazon, AliExpress et la boutique officielle Xiaomi.

Pad Redmi

Samsung Galaxy Tab A8

Dans le catalogue Samsung, nous trouvons également une bonne tablette pas chère. Il s’agit du Samsung Galaxy Tab A8, souvent classé comme le meilleur vendeur sur Amazon, c’est un succès dans les ventes pour son bon rapport qualité-prix. Il s’agit d’une tablette adaptée à la consommation de contenu multimédia, avec un écran de 10,5 pouces et quatre haut-parleurs stéréo qui offrent un son de qualité.

À l’intérieur, un processeur à huit cœurs fonctionne qui peut effectuer les tâches les plus élémentaires sans aucun problème, telles que la recherche dans un navigateur Web, la lecture de séries et de films, l’écriture dans un traitement de texte ou la navigation sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez étendre son stockage jusqu’à 1 To si vous en avez besoin, utilisez simplement une carte microSD.

Parmi les spécifications de ce Samsung Galaxy Tab A8, les caméras arrière (8 MP) et avant (5 MP) ne manquent pas. Le tout est pris en charge par une batterie de 7 040 mAh avec une charge rapide de 15 W qui surmontera sans problème la journée d’autonomie. Vous pouvez acheter cette Galaxy Tab A8 en solde sur le site de Samsung, chez MediaMarkt et chez Amazon.

Samsung Galaxy Tab A8

Realme Pad Mini

Si vous recherchez une tablette encore moins chère que vous utiliserez principalement à l’extérieur de la maison, le realme Pad Mini est ma recommandation. Avec une épaisseur de 7,6 millimètres et un poids surprenant de seulement 372 grammes, vous pourrez toujours l’emporter avec vous sans aucun inconvénient. La tablette qui occupe sa face avant mesure 8,7 pouces et une résolution HD+ (1 340 x 800 pixels), d’une qualité suffisante pour visualiser le contenu.

Comme nous vous l’avions déjà dit dans le test du realme Pad Mini, son processeur Unisoc T616 dispose de la puissance nécessaire pour une utilisation basique, comme naviguer sur Internet, regarder des vidéos sur YouTube ou les derniers posts sur Twitter. Le système d’exploitation est Android 11 avec realme UI pour PAD et vous pouvez profiter jusqu’à 1 To de mémoire avec une carte microSD.

Realme Pad Mini

L’un des points forts de ce realme Pad Mini est la performance de la batterie de 6 400 mAh qui, selon notre expérience, peut durer jusqu’à deux jours d’utilisation sur une charge complète. Lorsqu’il est au repos, il consomme vraiment peu. Quant à la charge rapide, elle est de 18W et le chargeur est inclus.

Le realme Pad Mini est en vente dans une version 3 Go + 32 Go pour 179,99 euros et une version 4 Go + 64 Go pour 199,99 euros. Ce sont les prix d’origine, car la chose la plus normale est que vous pouvez l’acheter moins cher dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et MediaMarkt.

