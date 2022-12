Avec cette application, vous pouvez regarder plus de 1 000 chaînes de télévision totalement gratuitement sur votre mobile

Photocall.tv est un service qui regroupe une grande variété de chaînes nationales et internationales que vous pouvez regarder aussi bien sur votre mobile que sur votre TV sans débourser un centime.

TNT Channels était l’une des meilleures applications pour regarder la télévision gratuitement sur votre mobile Android et c’est pourquoi, depuis sa fermeture inattendue, nous vous présentons d’autres applications similaires telles que Tivify ou Pluto TV.

Mais aujourd’hui, nous arrivons à parler de ce qui est, sans aucun doute, la meilleure alternative aux chaînes TNT. Il s’agit de Photocall.tv, une application web qui vous permet de regarder plus de 1 000 chaînes de télévision sur votre mobile de manière entièrement gratuite.

Avec Photocall.tv, vous pouvez regarder toutes les chaînes de télévision en France sur n’importe quel appareil

Photocall.tv est un site web qui regroupe plus de 1 000 chaînes de télévision nationales et internationales que vous pouvez regarder gratuitement depuis n’importe quel appareil. Dans les chaînes nationales, nous trouvons toutes celles de la TNT en France telles que 1, Antena 3, Telecinco, la Sexta ou Cuatro ainsi que les chaînes régionales telles que Canal Sur, TVG, ETB ou Telemadrid et en ce qui concerne les chaînes internationales, nous pouvons profiter de la BBC, CNN, Fox, ABC, MTV et même la chaîne de la NASA.

Pour convertir Photocall.tv en application mobile, il vous suffit d’accéder à son site Web depuis le navigateur de votre smartphone, d’entrer ses paramètres et de cliquer sur Ajouter à l’écran d’accueil et Ajouter des options. Une fois cela fait, un raccourci vers Photocall.tv apparaîtra sur le bureau de votre smartphone.

Photocall.tv a une interface très simple, puisque lorsque vous l’ouvrirez, vous verrez une grille avec toutes les chaînes disponibles, chacune étant identifiée par son logo, et une barre supérieure qui vous permettra de les filtrer en fonction de trois catégories : nationales, internationales et autres

L’un des points forts de Photocall.tv est qu’en plus de vous permettre de visualiser la diffusion en direct d’une chaîne, il vous donne également la possibilité d’accéder à la version web de sa plateforme de streaming. Ainsi, par exemple, si vous cliquez sur l’icône 1, un menu s’affichera à partir duquel vous pourrez à la fois regarder la chaîne en direct et entrer dans le catalogue des programmes, films et séries de RTVE Play.

Mais ce n’est pas tout, car ce service dispose également d’une extension pour Google Chrome et d’autres navigateurs basés sur Chromium tels que Brave ou Microsoft Edge avec laquelle vous pourrez enregistrer n’importe quel programme, film ou série diffusé sur les chaînes disponibles sur Photocall .LA TÉLÉ. Pour installer cette extension, il vous suffit de cliquer sur l’onglet INFO situé sur le côté droit de la barre supérieure, de cliquer sur l’option Enregistreur et de toucher le bouton Ajouter à Chrome.

Aussi, si vous avez une Smart TV compatible avec la fonction Chromecast ou l’un des appareils Google connectés à votre TV analogique, vous pouvez regarder les chaînes Photocall.tv directement sur votre TV en cliquant simplement sur l’icône de partage d’écran qui apparaît en bas en bas du panneau de lecture et en cliquant sur le nom de votre téléviseur ou Chromecast.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que si vous vivez en France et que vous souhaitez regarder des chaînes internationales, vous devrez utiliser un client VPN, car ceux-ci ne sont disponibles qu’en dehors de notre pays. Dans le cas où vous ne possédez pas de VPN payant ou souhaitez en louer un, nous vous recommandons d’utiliser Proton VPN, car cette application est entièrement gratuite et vous permet de vous connecter en toute sécurité à des serveurs situés aux États-Unis, aux Pays-Bas ou au Japon.

