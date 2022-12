Gurman : Apple annule ses projets de puce « M2 Extreme » haut de gamme, mais le nouveau Mac Pro conservera les options d’extensibilité pour la RAM et le stockage

Apple a apparemment abandonné son projet de créer un nouveau Apple Silicon Mac Pro avec une puce « M2 Extreme » haut de gamme dotée de 48 cœurs de processeur et de 152 cœurs de GPU. C’est selon Mark Gurman dans la dernière édition de son Allumer bulletin.

La puce « Extreme » aurait été essentiellement une double M2 Ultra. Mais les problèmes de complexité et de coût semblent avoir mis ces plans de côté. Gurman dit toujours qu’Apple se prépare à lancer un nouveau Mac Pro avec un M2 Ultra à l’intérieur, avec une conception qui permet l’extensibilité de certains composants comme la RAM et le stockage.

Gurman dit que la puce M2 Extreme était confrontée à des problèmes de complexité de production et à des problèmes de coût. En n’allant pas de l’avant, cela libère également la fabrique de silicium TSMC pour utiliser la capacité de production de puces sur des puces à volume plus élevé pour les produits Apple grand public.

La puce M2 Ultra prendra en charge jusqu’à 24 cœurs de processeur, 76 cœurs de GPU et jusqu’à 192 Go de RAM unifiée.

Bien que beaucoup plus que les besoins de la plupart des gens, il convient de souligner que 192 Go de RAM seront toujours nettement inférieurs aux 1,5 To de RAM pris en charge par le Mac Pro 2019 de génération actuelle. On ne sait pas non plus comment le GPU à 76 cœurs s’empilera, car le Mac Pro actuel peut théoriquement être configuré avec 4 cartes graphiques internes.

Pour atténuer ce manque à gagner, Gurman affirme que le nouveau Mac Pro conservera des options d’extensibilité pour la RAM, le stockage et d’autres composants, au-delà de ce qui est inclus dans la puce M2 Ultra elle-même.

le Mac Pro devrait s’appuyer sur une puce M2 Ultra de nouvelle génération (plutôt que sur le M1 Ultra) et conservera l’une de ses caractéristiques principales : une évolutivité facile pour de la mémoire supplémentaire, du stockage et d’autres composants.

Apple a initialement annoncé que la transition Apple Silicon serait terminée dans les deux ans, ce qui aurait vu les versions Apple Silicon de toute la gamme de produits Mac disponibles d’ici novembre 2022. Cependant, ce délai est depuis passé et le nouveau Mac Pro n’est pas sorti. . Ni l’un ni l’autre n’a un Apple Silicon Mac mini haut de gamme.

Gurman dit qu’un M2 Pro Mac mini et le M2 Ultra Mac Pro sont en test actif et devraient être lancés en 2023. Les modèles de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max 14 pouces et 16 pouces devraient également arriver au début de la nouvelle année. Un nouveau Pro Display XDR et un Studio Display de deuxième génération seraient également en développement.

Un nouvel iMac alimenté par M3 n’est pas attendu avant la fin de 2023 au plus tôt. Un Apple Silicon iMac Pro est également à l’étude, bien que Gurman affirme qu’il a dû faire face à des retards de développement similaires à l’initiative Mac Pro.

