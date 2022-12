Apple aurait préparé « plusieurs nouveaux moniteurs externes » avec Apple Silicon à l’intérieur

Apple se prépare à mettre à niveau et potentiellement à étendre sa gamme d’écrans externes conçus pour les utilisateurs de Mac et d’iPad. Un nouveau rapport indique aujourd’hui que la société travaille sur « plusieurs nouveaux moniteurs externes » avec Apple Silicon à l’intérieur, y compris une nouvelle version du Pro Display XDR.

Actuellement, Apple vend deux moniteurs externes : le Studio Display et le Pro Display XDR. Le premier est sorti plus tôt cette année et commence à 1 599 $, tandis que le dernier est sorti en 2019 et commence à 4 999 $ (sans support).

Dans la dernière édition de son Allumer bulletin, Bloomberg’s Mark Gurman rapporte qu’Apple a « plusieurs nouveaux moniteurs externes en développement ». Parmi ceux-ci se trouve une nouvelle version du Pro Display XDR, qui serait associée au nouveau Mac Pro Apple Silicon. Gurman, cependant, dit qu’il est possible que le nouveau Pro Display XDR ne soit pas publié avant le nouveau Mac Pro :

Apple travaille également sur plusieurs nouveaux moniteurs externes, y compris une mise à jour du Pro Display XDR qui a été lancé aux côtés du Mac Pro Intel en 2019. Il est cependant possible que le prochain écran haut de gamme de la société soit livré après le Mac Pro. , car l’ordinateur est plus avancé dans le développement que le moniteur.

Netcost-security.fr précédemment signalé qu’Apple développait un nouvel écran externe avec une résolution 7K. Le Pro Display XDR actuel dispose d’un panneau 6K (6016 x 3384) de 32 pouces avec 218 pixels par pouce. Un écran externe 7K d’Apple pourrait avoir une densité de pixels plus élevée de 245 PPI avec un écran de 32 pouces, ou il pourrait conserver le même 218 PPI que le Pro Display XDR mais sur un panneau plus grand de 36 pouces.

Gurman rapporte également que chacun de ces nouveaux écrans externes comportera des puces Apple Silicon à l’intérieur afin que « les écrans dépendent moins des ressources de l’ordinateur connecté ». Cela ne devrait pas être une surprise, cependant, car le Studio Display intègre une puce A13 Bionic à côté d’un stockage intrigant de 64 Go.

Nous attendons toujours plus de détails concernant les « multiples nouveaux écrans externes » d’Apple. Néanmoins, il est intéressant d’imaginer à quoi pourrait ressembler la gamme. Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

