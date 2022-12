3 astuces Google Photos idéales pour Noël

Google vous recommande 3 astuces pour tirer le meilleur parti de Google Photos à ces dates où les photos sont si courantes.

Noël est une période où nous prenons beaucoup de photos avec nos téléphones portables. Nous capturons la beauté des lumières typiques de ces dates, des rencontres entre amis et aussi des dîners en famille. Cependant, le problème apparaît lorsqu’il est temps de partager les dizaines de photos que nous avons prises. Heureusement, Google Photos dispose d’outils utiles qui facilitent et accélèrent le partage de vos photos avec vos proches.

applications de photographie

Dans cet article, nous vous indiquerons 3 astuces Google Photos idéales pour profiter de ces outils et partager rapidement des photos avec d’autres utilisateurs. Ils viennent de Google, vous pouvez donc déjà imaginer à quel point ils sont utiles. Souvent, nous utilisons simplement les fonctionnalités de base d’une application sans chercher plus loin. Grâce à l’aide de Google, tirer le meilleur parti de Google Photos est beaucoup plus facile.

Créez des albums photo avec votre famille et vos amis

Lors des rassemblements de Noël, de nombreuses photos et vidéos sont généralement prises que vous souhaitez sûrement avoir sur votre téléphone portable. Cependant, c’est tout un défi d’amener votre famille et vos amis à vous transmettre toutes les images dans lesquelles vous apparaissez. Pour simplifier la tâche, Google vous recommande de créer un album partagé dans Google Photos dans lequel chacun pourra télécharger les photos et vidéos que vous avez prises.

De cette façon, il est beaucoup plus facile de partager avec d’autres les dizaines d’images que nous avons réalisées à Noël. Par exemple, vous pouvez créer un groupe avec votre famille et inviter tous les membres à participer à l’album. Lorsque vous entrez dans l’album photo, vous pourrez voir les fichiers partagés par vous et par les autres membres. Si vous aimez une photo et que vous ne voulez pas la perdre, vous pouvez la télécharger sur le terminal. Bien sûr, vous pouvez également le partager via les réseaux sociaux.

Pour créer un album partagé avec d’autres utilisateurs, procédez comme suit :

Ouvrez Google Photos. Allez dans l’onglet « Partagé ». Appuyez sur « Créer un album partagé ». Choisissez le nom et les images que vous souhaitez ajouter. Appuyez sur « ». Vous pouvez envoyer l’invitation via le compte de messagerie ou en envoyant un lien via des plateformes telles que WhatsApp.

Google Photos dispose également d’une fonction appelée Live Albums qui se charge de regrouper les photos de chaque personne dans des dossiers à l’aide de la reconnaissance faciale. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ces albums en direct à vos albums partagés afin que les photos de certaines personnes soient ajoutées directement. Par exemple, vous pouvez sélectionner vos grands-parents pour que vos parents et frères et sœurs aient toujours leurs images. Une fois Noël passé, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

Partagez vos meilleurs souvenirs avec d’autres utilisateurs

Lorsque nous ouvrons l’application Google Photos sur notre mobile, nous trouvons un carrousel en haut qui nous montre divers souvenirs à travers des images. Ceux-ci sont sélectionnés par l’IA de Google et, pour être honnête, ils sont toujours très intéressants à regarder en arrière et à se souvenir des moments importants de nos vies.

À un moment donné, lorsque vous voyez ces souvenirs, vous vous êtes souvenu de quelqu’un et vous avez pensé à partager les images avec la bonne personne. Vous n’êtes pas le seul, car Google explique sur son site que la fonction de partage de souvenirs était l’une des plus demandées par les utilisateurs. Nous parlons au passé car cet outil est déjà une réalité et vous pouvez l’utiliser.

Lorsque vous regardez un souvenir dans Google Photos et que vous vous souvenez d’une personne qui y apparaît, n’hésitez pas à lui envoyer en suivant ces étapes :

Ouvrez la mémoire et appuyez sur le bouton « » dans le coin inférieur droit. Appuyez sur » la mémoire ». Modifiez l’image ou cliquez directement sur « » en bas à droite. Choisissez si vous souhaitez envoyer la mémoire par e-mail ou par d’autres applications, telles que WhatsApp.

Choisissez un partenaire pour partager rapidement des photos

Enfin, une autre des astuces que Google nous donne pour utiliser Google Photos ce Noël est de partager vos images avec un collaborateur. C’est le nom que l’application utilise pour définir cette personne très proche avec qui tu veux partager toutes tes photos, que ce soit ton partenaire, ton frère ou un ami proche.

Vous pouvez choisir s’il s’agira de toutes les photos d’un jour spécifique ou de tout votre album personnel, c’est-à-dire toutes les photos enregistrées dans la sauvegarde, ainsi que celles que vous prendrez à l’avenir. Attention, il faut garder à l’esprit que le collaborateur aura également accès à votre galerie d’anciennes photos, ainsi qu’à leur localisation. En bref, cela ouvre une porte à toute votre collection d’images enregistrées dans Google Photos. Si vous souhaitez essayer cette fonctionnalité, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Google Photos et accédez à l’onglet « Partagé ». Appuyez sur » avec un partenaire ». Lisez les informations et appuyez sur « Commencer ». Sélectionnez si vous souhaitez afficher uniquement les photos d’un jour spécifique. Si vous souhaitez partager l’intégralité de l’album, cliquez sur « Suivant ». Terminez le processus en appuyant sur « Envoyer une invitation ».

Une fois que vous avez accepté l’invitation, l’autre utilisateur pourra voir toutes les photos enregistrées dans votre sauvegarde Google Photos. Bien entendu, vous pouvez à tout moment modifier les paramètres ou mettre fin à l’accès à vos photos.

Ce sont les 3 astuces Google Photos que Google recommande de profiter de ce Noël. Comme vous pouvez le voir, partager toutes les photos que vous prenez lors de réunions de famille peut être plus facile qu’auparavant. De plus, vous pouvez également partager des souvenirs de Noël passé avec d’autres utilisateurs en quelques secondes, c’est toujours agréable de se souvenir des bons moments du passé.

rejoindre la conversation