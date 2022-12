Ce sont les meilleures applications pour acheter des billets de la loterie de Noël depuis votre mobile Android

Découvrez 5 applications gratuites pour Android avec lesquelles vous pourrez acheter vos billets de la Loterie de Noël sans bouger de chez vous.

Achetez les tickets de la Loterie de Noël que vous souhaitez sans bouger de chez vous grâce à ces 5 applications gratuites

Il reste à peine une semaine avant le début de Noël et l’une des traditions les plus populaires de cette période de fête est d’acheter la loterie de Noël à votre administration de loterie habituelle.

Mais si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de loterie le plus proche, ne vous inquiétez pas car aujourd’hui nous allons vous dire quelles sont les meilleures applications Android pour acheter les billets de loterie de Noël directement depuis votre mobile.

Top des applications pour acheter la Loterie de Noël depuis votre Android

LoteriesPRO

votre loterie

la sorcière dorée

hispaloto

la loterie

LoteriesPRO

La première application Android que vous pouvez utiliser pour acheter des billets de la loterie de Noël est LoteríasPRO, l’application officielle des loteries et jeux d’État.

Avec cette application gratuite, acheter un dixième de Noël est aussi simple que de cliquer sur l’option Ticket numérique, de toucher le bouton de la Loterie Nationale, de sélectionner le tirage de Noël et le nombre de dixièmes que vous souhaitez acheter dans le menu déroulant, de choisir le nombre et en cliquant sur Terminer pour confirmer l’achat.

Google Play Store | LoteriesPRO

TuLotero

Une autre des applications les plus populaires du Play Store pour acheter des billets de Noël est TuLotero, une application gratuite avec laquelle vous pouvez acheter les billets que vous souhaitez et choisir parmi une grande variété de numéros.

Pour acheter un ticket de Noël avec TuLotero, il vous suffit de charger le solde dans l’application à l’aide d’une carte de débit ou de crédit, de cliquer sur l’onglet Jeux, de cliquer sur le bouton Jouer qui apparaît à droite de la section Loterie de Noël, de choisir un nombre ou recherchez un nombre spécifique en cliquant sur l’option Manuel et en sélectionnant le nombre de dixièmes que vous souhaitez acheter.

De plus, TuLotero vous permet également de partager un ticket avec un ami ou un groupe d’amis en cliquant sur le bouton en groupe ou avec des amis et en sélectionnant le contact ou le groupe avec lequel vous souhaitez le partager.

Une fois les étapes précédentes terminées, appuyez enfin sur le bouton Jouer qui apparaît dans le coin inférieur droit pour finaliser l’achat du dixième.

Google Play Store | TuLotero acheter Loterie en ligne

La sorcière dorée

Si hay una administración de Loterías famosa por entregar varios premios de la Lotería de Navidad, esa es La Bruja de Oro, una administración ubicada en la localidad de Sort en LLeida que también cuenta con su propia aplicación móvil para comprar los décimos de Navidad sin salir de la maison.

Comme dans le cas des deux applications précédentes, l’achat d’un billet de Noël avec The Golden Witch est vraiment simple, car il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application sur votre mobile Android

Cliquez sur la carte Loterie de Noël

Appuyez sur le bouton Rechercher pour voir tous les numéros disponibles

Cliquez sur l’icône du panier pour sélectionner un numéro

Choisissez le nombre de dixièmes que vous souhaitez acheter

Enfin, cliquez sur le bouton Acheter maintenant

The Golden Witch est une application gratuite que vous ne trouverez pas dans le Play Store, mais ne vous inquiétez pas car nous vous laissons son lien de téléchargement direct en dessous de ces lignes.

Télécharger La Sorcière d’Or gratuitement

hispaloto

Hispaloto est l’application officielle de l’administration de la loterie Lotalia, qui est un autre des bureaux de loterie les plus performants d’France.

Il s’agit d’une application très simple à utiliser, dans laquelle vous devrez créer un compte pour pouvoir acheter la loterie de Noël. Une fois connecté avec votre compte, il vous suffit d’aller sur l’écran principal, de cliquer sur l’option Jouer qui apparaît à droite de la section Loterie de Noël, de localiser le numéro que vous souhaitez acheter et d’indiquer le nombre de dixièmes du vous-même et, enfin, cliquez sur le bouton en bas avec le montant de votre achat.

Google Play Store | Hispaloto – Loterie

la loterie

La dernière application Android que nous vous recommandons d’acheter en ligne Loterie de Noël est La Lotera, une application gratuite qui a une interface très similaire à celle de La Bruja de Oro et que, tout comme celle-ci, vous devrez télécharger à partir du lien que nous vous laisser à la fin de cet article, car il n’est pas non plus disponible dans la boutique Google.

Le processus d’achat d’un dixième de la loterie de Noël à La Lotera est aussi simple que dans le reste des applications de cette liste, car il vous suffira de créer un compte dans l’application, d’accéder à la section Tombola de Noël, de choisir l’une des les numéros disponibles en cliquant sur l’icône du panier avec le signe « + » qui se trouve à droite du numéro en question, sélectionnez le nombre de dixièmes et enfin, cliquez sur le bouton Acheter maintenant.

Téléchargez La Loterie gratuitement

rejoindre la conversation